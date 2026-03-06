Zurovec za N1 potvrdio da je novi član vladajuće većine

Klubovi SDP-a i Možemo! na prijedlog zakona podnijeli su po osam amandmana. Tražili su precizno usklađenje s Uredbom u dijelovima definiranja pojmova pružatelja medijske usluge za koju postoji urednička odgovornost i same medijske usluge kako bi se zajamčila pravna sigurnost pristupa kvalitetnim medijskim uslugama i suzbijanje dezinformacija, manipuliranje informacijama i uplitanje. Predložili su i proširenje ovlasti Agencije u vidu nadzora nad provedbom statuta medija i posebnog registra medija, kao i postupak imenovanja i razrješenja predsjednika i članova Vijeća za medije.