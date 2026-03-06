Zurovec za N1 potvrdio da je novi član vladajuće većine

Saborska većina premijera Andreja Plenkovića dobila je novu ruku - gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca, potvrdio je za N1.
Dario Zurovec za N1 je potvrdio da je postao novi član vladajuće većine.
Sabor je u petak glasovima većine, kojima se pridružio i nezavisni Dario Zurovec, izglasao Zakon koji se odnosi na provedbu Europskog akta o slobodi medija, a kojim se hrvatski pravni poredak usklađuje s novim standardima zaštite medija radi osiguranja neovisnosti od političkog utjecaja.
Zakon o provedbi Europskog akta o slobodi medija (EMFA) podržalo je 78 zastupnika, dok ih je 57 glasalo 'protiv'. Nakon što je bivša SDP-ova zastupnica, a sada nezavisna Boška Ban nedavno predstavljena kao službena članica vladajuće koalicije, glasom podrške nezavisnog Darija Zurovca parlamentarna većina sada se povećala na 78 zastupnika.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kratko je komentirao broj zastupnika potrebnih za donošenje odluka: "Znamo da imamo 70. Nekad bude i 115, ne znam", prenosi HRT.
Rekao je da sa Darijom Zurovcem nije razgovarao.
Podsjetimo, 24sata jučer su izvijestila da su, premijer Plenković i prvi čovjek Svete Nedelje imali susret.
"Popili su kavu, a je li dio većine to će on reći, svatko tko želi biti dio većine, čini to na svoju inicijativu, samostalno i transparentno," rekli su iz Vlade za 24sata.
Uredba EU-a u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU-a od 8. kolovoza prošle godine, a cilj joj je uspostava zajedničkog okvira za sve vrste medijskih usluga na tržištu EU uz istodobno očuvanje neovisnosti i pluralizma medija.
Zakonom se uspostavlja novo, snažnije regulatorno tijelo s proširenim nadležnostima, čime se regulatorni nadzor, po prvi puta, objedinjuje za cijeli medijski sektor. Riječ je o Agenciji za medije, umjesto dosadašnje Agencije za elektroničke medije, pod čijom nadležnosti će biti davanje i oduzimanje koncesija, nadzor na poštivanjem programskih načela, medijskog pluralizma, sprečavanje nedopuštene koncentracije te, posebno, nadzor nad postupkom imenovanja upravljačkih tijela javnih medijskih servisa – HRT-a i Hine.
Također se detaljnije propisuju odredbe vezane uz transparentnost vlasništva, izvore financiranja i obveze javnih tijela ili subjekata pri objavi oglašavanja, kao i pri dodjeli sredstava za proizvodnju i emitiranje programa.
Zakonom se uvodi i obveza pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i platformi za razmjenu videozapisa da, ako objavljuju sadržaj koji je na bilo koji način generiran umjetnom inteligencijom, takav sadržaj moraju označiti.
Klubovi SDP-a i Možemo! na prijedlog zakona podnijeli su po osam amandmana. Tražili su precizno usklađenje s Uredbom u dijelovima definiranja pojmova pružatelja medijske usluge za koju postoji urednička odgovornost i same medijske usluge kako bi se zajamčila pravna sigurnost pristupa kvalitetnim medijskim uslugama i suzbijanje dezinformacija, manipuliranje informacijama i uplitanje. Predložili su i proširenje ovlasti Agencije u vidu nadzora nad provedbom statuta medija i posebnog registra medija, kao i postupak imenovanja i razrješenja predsjednika i članova Vijeća za medije.
Vlada, a tako i zastupnici većine, su ih odbili. Među protivnicima je bio i Zurovec.
Sabor donio Zakon o medijaciji te Zakon o proglašenju Parka prirode "Zagorske gore"
Sabor je usvojio sa 82 glasa 'za', 50 suzdržanih i jednim 'protiv' i Zakon o medijaciji, čiji je cilj riješiti spor mirnim putem prije pokretanja sudskih postupaka, posebice u kontekstu opterećenosti sudova.
Zakonom se propisuje "kvazi dužnost“ rješavanja parničkih sporova medijacijom prije pokretanja parničnog postupka u dvije situacije - u postupku koji proizlazi iz ostavinskog postupka te prije postupka radi naknade štete u sporovima male vrijednosti, uz izuzetak postupaka koji se odnose na radne odnose i osiguranje.
Najprije je potrebno provesti informativni sastanak, nakon kojega stranke odlučuju žele li spor pokušati riješiti medijacijom ili u sudskom postupku. Bez informativnog sastanka slijedi troškovna sankcija u vidu gubitka prava na trošak parničkog postupka, neovisno o ishodu, a informativni sastanak znači i oslobađanje sudskih postrojbi. Prihvaćen je prijedlog oporbe kojim u slučajevima rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji stranke neće biti dužne pokušati riješiti spor medijacijom.
Medijaciju i informativne sastanke će provoditi Nacionalni centar za medijaciju kroz četiri podružnice u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, samostalno ili u suradnji s drugim medijatorima ili institucijama za medijaciju upisanima u registar. Kako je naglasio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, provedba medijacije bit će osigurana na teritoriju cijele Hrvatske te će se provoditi besplatno za sve.
Zastupnici su jednoglasno podržali Zakon o proglašenju Parka prirode "Zagorske gore" koji obuhvaća područje Maceljske gore, Ravne gore, Strahinjčice, Ivanščice i Bednjanskog kraja. Amandmanom Vlade i HDZ-ova Zorana Gregurovića obuhvat površine smanjen je za 100 hektara, izuzimanjem iz granica Parka prirode zemljišta na području Općine Jesenje.
Sabor je sa 136 glasova 'za' i jednim suzdržanim usvojio i Zakon o deviznom poslovanju kojim se, između ostalog, uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača, a ključna novina je obveza prijave gotovine u iznosu od 10.000 eura i više koja se unosi iz druge članice EU ili iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu. Pri tome se propisuje nadležnost Carinske uprave u vođenju prekršajnog postupka u prvom stupnju za ove prekršaje.
