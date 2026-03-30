Upozorenje iz Porezne za dio građana: "Rok za prijavu je do sutra"

Vlasnici nekretnina imaju zakonsku obvezu najkasnije do sutra, 31. ožujka 2026. prijaviti promjene podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine (površina, namjena) i dokaze za ostvarivanje oslobođenja za 2026., naveli su iz Porezne uprave.
Oglas
Ne trebate poduzimati ništa ako: vi i vaša obitelj živite u nekretnini, ako su podaci točni i ako nema promjena.
Građani nisu obveznici poreza na nekretnine:
- Ako nekretnina služi za stalno stanovanje temeljem prijave prebivališta ili boravišta
- Nekretninu imaju u dugoročnom najmu u kojem je prijavljeno boravište osobe u dugoročnom najmu
- Nekretnina nije pogodna za život (nema dostupnu komunalnu infrastrukturu)
Građani su obveznici poreza na nekretnine:
- Ako imaju drugi prazan stan ili kuću
- Koriste je povremeno (vikendica, apartman)
Radi lakšeg prepoznavanja koje podatke je potrebno prijaviti nadležnom poreznom tijelu dostupan je unificirani obrazac zahtjeva za građane i zahtjeva za poduzetnike.
Prijava se podnosi nadležnom poreznom tijelu, a kada je nadležna Porezna uprava i putem ePorezne.
Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine na području određene općine/grada moguće je provjeriti u tablici objavljenoj na stranici Vlasnik nekretnine.
Pravodobnom i točnom prijavom podataka građani izravno doprinose smanjenju administrativnih postupaka, bržem donošenju rješenja i većoj pravnoj sigurnosti, naveli su.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas