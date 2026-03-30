Upozorenje iz Porezne za dio građana: "Rok za prijavu je do sutra"

30. ožu. 2026. 11:30
Nekretnine | Pixabay/Ilustracija

Vlasnici nekretnina imaju zakonsku obvezu najkasnije do sutra, 31. ožujka 2026. prijaviti promjene podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine (površina, namjena) i dokaze za ostvarivanje oslobođenja za 2026., naveli su iz Porezne uprave.

Ne trebate poduzimati ništa ako: vi i vaša obitelj živite u nekretnini, ako su podaci točni i ako nema promjena.

Građani nisu obveznici poreza na nekretnine:

  • Ako nekretnina služi za stalno stanovanje temeljem prijave prebivališta ili boravišta
  • Nekretninu imaju u dugoročnom najmu u kojem je prijavljeno boravište osobe u dugoročnom najmu
  • Nekretnina nije pogodna za život (nema dostupnu komunalnu infrastrukturu)

Građani su obveznici poreza na nekretnine:

  • Ako imaju drugi prazan stan ili kuću
  • Koriste je povremeno (vikendica, apartman)

Radi lakšeg prepoznavanja koje podatke je potrebno prijaviti nadležnom poreznom tijelu dostupan je unificirani ​obrazac zahtjeva za građane i zahtjeva za poduzetnike.

Prijava se podnosi nadležnom poreznom tijelu, a kada je nadležna Porezna uprava i putem ePorezne.​

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine na području određene općine/grada moguće je provjeriti u tablici objavljenoj na stranici Vlasnik nekretnine.

Pravodobnom i točnom prijavom podataka građani izravno doprinose smanjenju administrativnih postupaka, bržem donošenju rješenja i većoj pravnoj sigurnosti, naveli su.

