Vremenska prognoza

Proljeće se nastavlja, evo kad je moguća nova kiša

author
Tea Blažević
|
05. ožu. 2026. 07:14
01.03.2026.,Zagreb - Suncano i toplo vrijeme privuklo je mnoge Zagrepcane na jezero Jarun. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Iako je u dijelu zemlje dan počeo vedro, u mnogim mjestima je umjereno do pretežno oblačno.

U unutrašnjosti i u primorju ima i magle, vidljivost je smanjena na mnogim cestama, stoga vozače pozivaju na oprez. U nastavku četvrtka sunčanije, razmjerno toplo, s temperaturama do 18,19.

Petak će biti pretežno sunčan, ujutro lokalno s maglom. Danju razmjerno toplo, do 18, 19.

Za vikend se nastavljaju stabilne prilike. U subotu će biti pretežno vedro, sunca će biti u izobilju, dok u nedjelju treba računati na umjerenu naoblaku. Temperature će biti više od prosjeka.

Stabilno vrijeme nastavit će se i s početkom novog tjedna. Tek bi mjestimice moglo pasti malo kiše ili kakav prolazni pljusak, u Dalmaciji najizglednije.

vremenska prognoza vrijeme

