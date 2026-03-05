Vremenska prognoza
Proljeće se nastavlja, evo kad je moguća nova kiša
Iako je u dijelu zemlje dan počeo vedro, u mnogim mjestima je umjereno do pretežno oblačno.
U unutrašnjosti i u primorju ima i magle, vidljivost je smanjena na mnogim cestama, stoga vozače pozivaju na oprez. U nastavku četvrtka sunčanije, razmjerno toplo, s temperaturama do 18,19.
Petak će biti pretežno sunčan, ujutro lokalno s maglom. Danju razmjerno toplo, do 18, 19.
Za vikend se nastavljaju stabilne prilike. U subotu će biti pretežno vedro, sunca će biti u izobilju, dok u nedjelju treba računati na umjerenu naoblaku. Temperature će biti više od prosjeka.
Stabilno vrijeme nastavit će se i s početkom novog tjedna. Tek bi mjestimice moglo pasti malo kiše ili kakav prolazni pljusak, u Dalmaciji najizglednije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
