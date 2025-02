Objavljena dugoročna prognoza za proljeće: Vidjet ćemo neočekivani utjecaj La Niñe

Podijeli :

Severe Weather Europe (SWE) objavio je dugoročnu prognozu za proljeće koja ukazuje na neočekivan utjecaj La Niñe na sezonsko vrijeme u Europi.

Meteorološka proljetna sezona traje tri mjeseca i obuhvaća razdoblje ožujak-travanj-svibanj. Ovo je prijelazno razdoblje iz zime u ljeto, pa se može očekivati ​​širok raspon vremenske dinamike, navodi SWE.

La Niña bi mogla imati neočekivanu ulogu ove sezone. Obično je teško pronaći ili vidjeti bilo kakav pravi utjecaj La Niñe na Europu, ali najnovije prognoze pokazuju mogući potpis La Niñe u vremenskim obrascima.

Globalni utjecaj La Niñe

Jedan od važnih velikih pokretača ove sezone je događaj La Niña u tropskom dijelu Tihog oceana. No, iako je postajao sve jači u posljednja dva mjeseca, postoje samo osnovne naznake koliku će ulogu imati na predstojeće europsko proljeće.

Slika prikazuje anomalije temperature u Tihom oceanu i mogu se uočiti hladnije površinske vode od normalnih u tropskim pacifičkim regijama. To je događaj La Niña, kojeg pokreću vjetrovi pasati.

La Niña je samo drugo ime za niske temperature oceana u tropskom dijelu Tihog oceana. Sustav ocean-atmosfera naziva se ENSO (El Niño Southern Oscillation). U ovoj se regiji izmjenjuju hladne i tople faze, a svaka faza ima drugačiji globalni vremenski utjecaj.

Iako se očekuje da bi La Niña mogla potrajati do ranog proljeća, SWE navodi da atmosferski utjecaj velikih anomalija može trajati duže, pa čak i cijelu proljetnu sezonu.

Gledajući temperature oceana u siječnju, može se vidjeti razvoj jače hladne anomalije, koja pojačava trenutačnu fazu La Niñe i njezin globalni utjecaj.

Utjecaj La Niñe na proljeće 2025.

Uzimajući u obzir anomalije tlaka u proljeće, može se vidjeti kako se zona visokog tlaka gradi iznad središnje Europe i prema istoku. Zona niskog tlaka prisutna je u sjevernom Atlantiku te nad zapadnim i jugozapadnim dijelovima Europe.

Temperaturna anomalija pokazuje iznad normalne temperature u većem dijelu srednje, zapadne i južne Europe. Normalne do niže temperature obično se očekuju daleko na sjeveru u izvoru La Niñe, što je povezano s pomakom mlazne struje prema sjeveru.

To nam govori da La Niña donosi obično toplija i suša proljeća u dijelove središnje i zapadne Europe. Više oborina obično bude nad jugozapadnim, zapadnim i sjevernim dijelovima Europe te također nad Sredozemnim morem u izvoru La Niñe.

Ožujak

Ožujak je prvi mjesec meteorološkog proljeća, a proširena prognoza ECMWF-a pokazuje većinom veći pritisak u središtu središnje i istočne Europe. Zona niskog tlaka nalazi se u krajnjem sjevernom Atlantiku i iznad sjeverozapadne Europe, a projekcije su u skladu s očekivanim proljetnim utjecajem La Niñe.

To se još bolje vidi na prognozi površinskog tlaka, koja otkriva veliko područje niskog tlaka iznad sjevernog Atlantika i sjeverozapadne Europe. Nad istočnim dijelovima predviđa se prizemni maksimum.

Gledajući prognozu površinske temperature, uočljiv je topliji uzorak za većinu središnjih i sjevernih dijelova Europe. Na to utječu zona visokog tlaka i jugozapadno strujanje iz područja niskog tlaka u Atlantiku. Također se može primijetiti i tendencija normalnih do nižih temperatura nad jugozapadnom Europom i dijelovima srednje Europe i jugoistoka.

Kako navodi SWE, za ožujak prognozira manje oborina u većem dijelu srednje Europe i prema istoku. S druge strane, više oborina očekuje se nad južnim, zapadnim i sjevernim dijelovima kontinenta.

Kakvo nas proljeće čeka?

SWE se fokusirao na dva glavna sezonska modela, ECMWF i UKMO. Sve ove prognoze pokazuju prosječnu sliku kroz tri meteorološka proljetna mjeseca i prikazuju prevladavajuće vremenske prilike.

Čak i da su modeli potpuno točni, to ne znači da bi takvi vremenski uvjeti trajali tri mjeseca zaredom. Umjesto toga, samo sugerira kako bi prevladavajući vremenski obrasci mogli izgledati tijekom sezone, pojašnjava SWE.

Očekuje se visoki tlak nad Europom, no to treba uzeti s dozom rezerve jer se radi o tromjesečnom prosjeku uz dulje vrijeme (3-6 mjeseci). Anomalija visokog tlaka nad Europom tipična je za proljeće La Niñe, pa postoji mogućnost da je ovaj obrazac donekle povezan s njezinim globalnim utjecajem.

Gledajući anomaliju površinskog tlaka, ona pokazuje područje visokog tlaka iznad središnje Europe malo pomaknuto prema sjeveru. Područja niskog tlaka nalaze se na jugozapadu, jugoistoku i, naravno, nad sjevernim krajevima.

Kao rezultat toga, toplije temperaturne anomalije i blaži uvjeti vjerojatniji su u zapadno-središnjem, središnjem dijelu kontinenta i prema istoku. U središnjim i zapadnim dijelovima očekuju se povremene atlantske fronte sa zapada/sjeverozapada pod utjecajem zona niskog tlaka iznad sjevernog Atlantika.

Što se tiče oborina, u Europi se više oborina predviđa u jugozapadnim, središnjim i sjevernim krajevima, što je posljedica prognoziranog područja nižeg površinskog tlaka nad jugozapadnom Europom i šire zone niskog tlaka iznad sjevernog Atlantika za sjeverne dijelove. U kombinaciji s nižim temperaturama, to također utječe na potencijal snježnih oborina u rano proljeće.

Iako je proljeće općenito poznato kao početak toplijeg dijela godine, još uvijek ima snježnih padalina, osobito u ožujku. No, prema posljednjoj prognozi snježnih oborina za ožujak-svibanj 2025., veći dio kontinenta imat će snježne oborine ispod normale. To ne znači da neće biti uopće snijega nego da će snježne padaline biti rjeđe od prosjeka u posljednjih 30 godina. Jedna hladna fronta s odgovarajućim hladnim zrakom može donijeti veliku količinu snježnih padalina u središnjim dijelovima Europe, a to se vjerojatno neće pojaviti u mjesečnom prosjeku, pojašnjava SWE.

Prema UKMO modelu Meteorološkog ureda Ujedinjenog Kraljevstva, središte zone visokog tlaka bit će iznad zapadne Europe, a protezat će se i prema istoku, pokrivajući veći dio Europe. Temperaturna prognoza pokazuje uglavnom toplije uvjete od normalnih u većem dijelu kontinenta, osobito u sjevernim i sjeveroistočnim regijama. Ovo se ne razlikuje previše od prognoze ECMWF-a.

Gledajući prognozu oborine, vidimo uglavnom suše uvjete nad dijelovima središnje i zapadne Europe, što je uglavnom i očekivano s obzirom na prognozu visokog tlaka iz ovog modela. No, sjeverna i južna Europa mogle bi imati više oborina u proljeće, što ukazuje na utjecaj zone niskog tlaka na sjeveru i zone nižeg tlaka nad Sredozemnim morem.

Što se tiče prognoze snježnih padalina prema UKMO-u, ona je slabija i niža od normalne za sezonu, ali i to je očekivano s obzirom na predviđene temperature iznad normalne i s obzirom na dominantni sustav visokog tlaka nad kontinentom. Više proljetnih snježnih oborina predviđa se u sjeverozapadnoj Skandinaviji, gdje su temperature još dovoljno niske, a područje niskog tlaka donosi obilje oborina.

