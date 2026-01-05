Nesreća na A1, snijeg diljem unutrašnjosti, stiže i ledena kiša

Također, u priobalju puše jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, zabranjen je promet na mjestima za pojedine skupine. U nastavku ponedjeljka bit će i dalje vjetrovito na moru. U unutrašnjosti će i dalje padati snijeg, dok u Dalmaciji mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavina. U planinskim područjima Dalmacije, u najvišim predjelima Like i na krajnjem istoku zemlje u drugom dijelu dana kiša se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom.