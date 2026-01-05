Vremenska prognoza
Nesreća na A1, snijeg diljem unutrašnjosti, stiže i ledena kiša
Snijeg pada u većem dijelu unutrašnjosti i u gorskim predjelima. Zbog niskih temperaturama moguća je poledica, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
Također, u priobalju puše jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, zabranjen je promet na mjestima za pojedine skupine. U nastavku ponedjeljka bit će i dalje vjetrovito na moru. U unutrašnjosti će i dalje padati snijeg, dok u Dalmaciji mjestimice može biti izraženijih pljuskova s grmljavina. U planinskim područjima Dalmacije, u najvišim predjelima Like i na krajnjem istoku zemlje u drugom dijelu dana kiša se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom.
Utorak također donosi slične prilike, oblačne, sa snijegom u unutrašnjosti, na moru će padati kiša, još mjestimice u Dalmaciji obilnija. Uz oborinu, probleme će vozačima zadavati snažna bura, olujna pod Velebitom. Uz buru, koja pahulja snijega može stići i do obale.
Srijeda će isto biti u znaku većinom oblačnog vremena, sa snijegom na kopnu, na moru kišom. Uz buru, koja pahulja snijega može stići i do obale. Prema kraju dana i u noći na četvrtka očekuje se uglavnom prestanak oborine.
U četvrtak bi tek još ujutro moglo biti na kopnu malo snijega, no bit će stabilnije i sunčanije. Jutro će biti vrlo hladno, osobito na kopnu.
Petak će u početku biti suh, no već tijekom prijepodneva kiša na Jadranu, snijeg u unutrašnjosti, uglavnom u gorju. Jutro će biti vrlo hladno, mjestimice na kopnu s dvoznamenkastim minusima.
Za vikend stabilnije, barem u nedjelju.
