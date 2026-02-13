Nagla promjena vremena: Od proljetnih temperatura do zahlađenja i snijega

Val kiše koji je tijekom noći prošao većim dijelom Hrvatske jutros postupno napušta našu zemlju. Na zapadu je već počelo razvedravanje, a nešto kiše još ima u Slavoniji i Dalmaciji. U nastavku dana posvuda razvedravanje pa će danas vrijeme biti ranoproljetno. Djelomično sunčano uz više oblaka u prvom dijelu dana na istoku i jugu gdje još može pasti malo kiše. Poslijepodne su blizu granice sa Slovenijom mogući kraći proljetni pljuskovi. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak koji će navečer oslabjeti i okrenuti na jugo. Dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.