Nagla promjena vremena: Od proljetnih temperatura do zahlađenja i snijega

Donosimo vremensku prognozu za predstojeći vikend
Val kiše koji je tijekom noći prošao većim dijelom Hrvatske jutros postupno napušta našu zemlju. Na zapadu je već počelo razvedravanje, a nešto kiše još ima u Slavoniji i Dalmaciji. U nastavku dana posvuda razvedravanje pa će danas vrijeme biti ranoproljetno. Djelomično sunčano uz više oblaka u prvom dijelu dana na istoku i jugu gdje još može pasti malo kiše. Poslijepodne su blizu granice sa Slovenijom mogući kraći proljetni pljuskovi. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak koji će navečer oslabjeti i okrenuti na jugo. Dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.
Subota nam donosi novo pogoršanje vremena. Na Jadranu i u krajevima uz Jadran već od jutra oblačno uz mjestimičnu kišu koja će biti sve raširenija i obilnija kako dan odmiče. U većem dijelu unutrašnjosti prvi dio dana će još biti miran i suh, a kiša je sve vjerojatnija prema večeri. Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeveroistočnjak. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu navečer jaka bura. Ostaje toplo uz temperaturu uglavnom između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.
U nedjelju hladnije. Mjestimice će još biti kiše, u gorju i snijega, ali će oborine tijekom dana postupno prestati. Poslijepodne djelomično razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu i sjeverozapadu unutrašnjosti. Na kopnu umjeren i jak vjetar sjevernih smjerova, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita su mogući i orkanski udari. Temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, a uz obalu i na otocima između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva.
