Ne krećite na put: Snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici, na sjeveru zemlje, prijeti orkanski vjetar

U noći će se postupno razvedravati sa zapada. Subota će donijeti niske temperature u unutrašnjosti, lokalno i do -5. Ujutro još može biti slabog snijega na istoku zemlje, koja kap kiše moguća je i na krajnjem jugu, navečer na kopnu također može biti slabe oborine. Bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.