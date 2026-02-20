Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Ne krećite na put: Snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici, na sjeveru zemlje, prijeti orkanski vjetar

Tea Blažević
20. velj. 2026. 07:13
Snijeg pada na Sljemenu, Zavižanu, u Gorskom kotaru i Lici, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, zimski su uvjeti na mnogim cestama, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Otežava i obilna oborina, mjestimice se može naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolnicima.

Probleme stvara i snažan vjetar sjevernog smjera. U nastavku petka snijeg je moguć i drugdje u unutrašnjosti, pokoja pahulja bi mogla stići i do same obale sjevernog Jadrana jakom i olujnom burom. Na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U noći će se postupno razvedravati sa zapada. Subota će donijeti niske temperature u unutrašnjosti, lokalno i do -5. Ujutro još može biti slabog snijega na istoku zemlje, koja kap kiše moguća je i na krajnjem jugu, navečer na kopnu također može biti slabe oborine. Bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

U noći na nedjelju i u nedjelju ujutro u unutrašnjosti lokalno može biti slabe oborine. Na Jadranu sunčanije. Posvuda će biti toplije.

Zatopljenje će se nastaviti i u novom tjednu.

