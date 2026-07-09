Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Nema stabilizacije, za vikend mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom

author
Tea Blažević
|
09. srp. 2026. 07:14
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
pixabay
Kammy27 / Pixabay / ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno je sunčano diljem Hrvatske, u priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i Omiškoj obilaznici.

U nastavku četvrtka bura će slabjeti, zadržavat će se uglavnom suho. Malo kiše ili kakav prolazni pljusak moguć je na zapadu unutrašnjosti i u središnjim predjelima, na sjevernom Jadranu u poslijepodnevnim satima. 

Petak će također biti većinom sunčan i suh. Poneki prolazni pljusak moguć je poslijepodne u gorju.

Za vikend će biti nestabilnije.

U subotu u većem dijelu zemlje makar prolazno može biti pljuskova, lokalno mogu biti izraženiji, uz pratnju grmljavine. Također i tijekom nedjelje treba računati na pljuskove, lokalno moguće izraženije, češće u unutrašnjosti. 

Nestabilno razdoblje prelit će se i u novi tjedan, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ