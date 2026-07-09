VREMENSKA PROGNOZA
Nema stabilizacije, za vikend mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno je sunčano diljem Hrvatske, u priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i Omiškoj obilaznici.
U nastavku četvrtka bura će slabjeti, zadržavat će se uglavnom suho. Malo kiše ili kakav prolazni pljusak moguć je na zapadu unutrašnjosti i u središnjim predjelima, na sjevernom Jadranu u poslijepodnevnim satima.
Petak će također biti većinom sunčan i suh. Poneki prolazni pljusak moguć je poslijepodne u gorju.
Za vikend će biti nestabilnije.
U subotu u većem dijelu zemlje makar prolazno može biti pljuskova, lokalno mogu biti izraženiji, uz pratnju grmljavine. Također i tijekom nedjelje treba računati na pljuskove, lokalno moguće izraženije, češće u unutrašnjosti.
Nestabilno razdoblje prelit će se i u novi tjedan, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
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