Proljeće stiže ranije, temperature rastu do 20. Evo kad stiže nova kiša

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, u polju smo visokog tlaka zraka. Mjestimice na kopnu ima magle, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti moguća je poledica. U nastavku srijede bit će toplije, prevladavat će uglavnom sunčano, štoviše, pretežno vedro na moru.