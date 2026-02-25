VREMENSKA PROGNOZA
Proljeće stiže ranije, temperature rastu do 20. Evo kad stiže nova kiša
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, u polju smo visokog tlaka zraka. Mjestimice na kopnu ima magle, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti moguća je poledica. U nastavku srijede bit će toplije, prevladavat će uglavnom sunčano, štoviše, pretežno vedro na moru.
Četvrtak također donosi obilje sunca diljem zemlje. Ujutro na kopnu mjestimice može biti magle, kao i na sjevernom Jadranu. Danju prilično toplo, moguće i do 20 stupnjeva.
Petak će biti pretežno sunčan, nastavit će se stabilne prilike. U unutrašnjosti je lokalno moguća magla, kao i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre,
Stabilno vrijeme nastavit će se i za vikend. U subotu duž Jadrana i uz Jadran umjerena naoblaka, kao i u nedjelju. Uglavnom bez oborine.
S početkom novog tjedna nestabilnije s mjestimičnom kišom - tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas