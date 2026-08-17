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PAO ELEKTRIČNI STUP

VIDEO / Tragedija u indijskom hramu: Najmanje šestero poginulih u stampedu

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Hina
|
17. kol. 2026. 08:04
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Ilustracija: SUJIT JAISWAL/AFP

Najmanje šest osoba je poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u incidentu za koji policija sumnja da je izazvan padom električnog stupa, što je izazvalo paniku među mnoštvom vjernika u hramu u istočnoj indijskoj državi Biharu, rekli su dužnosnici u ponedjeljak.

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Vlasti provjeravaju uzrok incidenta među vjernicima koji obilježavaju sveti hinduistički mjesec u hramu Ashok Dham u okrugu Lakhisarai.

"Navodi se da je ondje pao električni stup i da su ljudi pogođeni strujnim udarom, što je izazvalo situaciju sličnu stampedu", rekao je Shivam Kumar, visoki policijski službenik, novinskoj agenciji ANI. "Točan razlog možemo vam reći tek nakon što sve provjerimo."

Najmanje pet osoba je ozlijeđeno u incidentu, rekao je visoki dužnosnik za Reuters. Televizijske snimke pokazuju mnoštvo rodbine u bolnicama dok spasioci donose ljude na nosilima.

U Indiji s dogodilo više nesreća povezanih s velikim okupljanjima. Prošle godine smrtno je stradalo 30 ljudi na velikom festivalu Maha Kumbh, kada su se deseci milijuna ljudi okupili kako bi se okupali u svetim vodama.

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Teme
ashok dham indija stampedo stampedo indija

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