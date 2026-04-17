Sunčano i toplo diljem zemlje sve do ponedjeljka

Jučer smo u Hrvatskoj imali dosad najtopliji dan ove godine. Na jugu zemlje temperatura zraka prešla je 25°C, a na području Metkovića približila se brojci od čak 30 Celzijevih stupnjeva. Na kopnu je zbog više oblaka bilo koji stupanj svježije.
I danas će prevladavati sunčano i toplo proljetno vrijeme, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku. I dalje slab do umjeren sjeverac na kopnu te umjerena i jaka bura na Jadranu koja će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
U danima vikenda zadržat će se suho i toplo vrijeme uz puno sunca. Jutra će biti svježa, a dnevna temperatura i dalje između 21 i 26°C.
Naoblačenje uz prve kišne kapi na sjeverozapadu unutrašnjosti se očekuje u nedjelju navečer što je najava kišnijeg i svježijeg ponedjeljka.
Čini se da bi se ipak opet brzo vratilo ljepše vrijeme pa već prema sredini sljedećeg tjedna očekujemo razvedravanje, ali će još nekoliko dana ostati svježije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
