Temperature diljem Hrvatske iznad prosjeka za ovo doba godine

Anticiklona nad Atlantikom nastavlja svoj utjecaj na vrijeme nad zapadnom i južnom Europom te Sredozemnim morem, podržavajući iznadprosječno toplo, suho i sunčano vrijeme.

Mlazna struja obilazi anticiklonu sa sjeverne strane i razdvaja suhu zračnu masu anticiklone od vlažne hladne zračne mase niskog tlaka sa središtem nad Skandinavijom i istočnom Europom.

Ove godine Božić “miriše” na proljeće: Temperature idu i do 19 stupnjeva

Frontalna zona, odnosno, zona dodira zračnih masa proteže se sjeverno od Alpa, od obala Francuske do Crnog mora. Nad našim krajevima je greben anticiklone i nastavlja se pritjecanje toplog i suhog zraka s jugozapada te je iznadprosječno toplo. Danas će biti djelomice sunčano.

Više naoblake bit će na sjevernom Jadranu, a na Kvarneru je moguća i pokoja kap kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak u višem gorju povremeno pojačan, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i oštro.

Poslijepodnevne temperature u unutrašnjosti oko 14, na Jadranu do 19 stupnjeva. Sutra pod utjecajem južnog strujanja na Jadranu i predjelima uz njega povečana naoblaka uz malu vjerojatnost za slabu kišu uglavnom na Kvarneru.

Ujutro u kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove u unutrašnjosti mjestimice niska magla. U unutrašnjosti pretežno sunčano uz srednju i visoku naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak u gorju na udare pojačan, a na Jadranu jugo i oštro. Noćne i jutarnje temperature zraka od tri do osam, na Jadranu i uz Jadran između osam i deset, a na otocima oko 13 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura iznadprosječna za godišnje doba od 12 do 17, a na otocima do 19 stupnjeva.

