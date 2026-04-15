VREMENSKA PROGNOZA

U dijelu zemlje još moguća obilnija oborina, evo kad stiže novi val kiše

author
Tea Blažević
15. tra. 2026. 07:07
Uwe Hoh from Pixabay / ILUSTRACIJA

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, ima mjestimice kiše, češće u unutrašnjosti. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.

U nastavku srijede kiša će biti češća duž Jadrana i uz Jadran, osobito u prvom dijelu dana još lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Četvrtak donosi više sunčanih razdoblja, tek malo kiše može još pasti uglavnom u unutrašnjosti. Posvuda će biti toplije. 

U petak će prevladavati uglavnom sunčano i razmjerno toplo. 

Vikend donosi stabilnije prilike, osobito subota.

Potkraj nedjelje će rasti vjerojatnost za novu oborinu.

Čini se da novi tjedan donosi novu oborinu, u skladu s tim bi se i temperature ponovno malo spustile. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
