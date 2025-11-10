U nizinama puno magle, duž obale sunčanije

Na istoku Slavonije ponegdje malo kišice, na jugu zemlje još može biti i jačih pljuskova, a u ostatku zemlje će dan proći suho. Sredinom dana i poslijepodne sunčana razdoblja su moguća i u dijelu kopnene Hrvatske, a najviše vedrine i sunca će biti na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu slab, dok će duž obale puhati umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Temperatura u unutrašnjosti između 6 i 12, a na Jadranu blizu 20 Celzijevih stupnjeva.