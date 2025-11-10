U nizinama puno magle, duž obale sunčanije

Prvo jutro novog radnog tjedna na jugu i istoku Hrvatske počelo je oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove koji su na području Dubrovačko-neretvanske županije mjestimice obilni i praćeni grmljavinom. U nizinama središnje Hrvatske ima puno magle, a najviše vedrog vremena je jutros na sjevernom Jadranu.
Nastavak dana nosi nam slične vremenske prilike.
Na istoku Slavonije ponegdje malo kišice, na jugu zemlje još može biti i jačih pljuskova, a u ostatku zemlje će dan proći suho. Sredinom dana i poslijepodne sunčana razdoblja su moguća i u dijelu kopnene Hrvatske, a najviše vedrine i sunca će biti na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu slab, dok će duž obale puhati umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Temperatura u unutrašnjosti između 6 i 12, a na Jadranu blizu 20 Celzijevih stupnjeva.
Od sutra pa sljedećih nekoliko dana na Jadranu pretežno sunčano, a kopneni krajevi i dalje će imati dosta magle i niskih oblaka koji se mjestimice mogu zadržati veći dio dana.
Temperatura zraka se neće bitnije mijenjati sve do petka kad bi trebala krenuti južina koja će i kopnenim krajevima donijeti višu temperaturu.
Krajem tjedna moguća je i kiša, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a u nedjelju i drugdje.
