Upozorenje: Upaljen narančasti meteoalarm u dvije regije

Podijeli :

Pexels

Navečer i u noći pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji uz obilnu oborinu, poručuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za zagrebačku i karlovačku regiju, gdje je sada na snazi narančasti meteoalarm. U ostatku Hrvatske je i dalje žuto upozorenje.

Padaju negativni rekordi! Znanstvenici upozoravaju: Ovo bi mogla biti najtoplija godina ikad zabilježena

Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Kiša češća u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a navečer i u noći pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji uz obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, na istoku uz jake udare, a u zapadnim predjelima i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, ponegdje i olujno. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 °C, ponegdje u gorskoj Hrvatskoj malo niža.

U noći i ujutro u petak umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Zatim u većini krajeva djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, od sredine dana uz mogućnost za poneki pljusak u Gorskom kotaru i na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 14 i 19 °C. Najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 °C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tajni sastojak za najukusniji pečeni krumpir: Uvijek će biti savršeno hrskav i neće se lijepiti S kim će u Saboru surađivati Marija Selak Raspudić? Evo što je poručila