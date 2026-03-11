Vremenska prognoza
Kiša će biti česta pojava, evo koji dan donosi najviše sunca
Sunčano je počeo dan u većini Hrvatske, oblačnije je na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, gdje mjestimice ima i kiše.
Kolnici su mjestimice mokri i skliski, vozače se stoga pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba. Također, smanjena je vidljivost zbog magle na cestama u unutrašnjosti.
U nastavku srijede treba računati na kišu i pljuskove, na sjevernom Jadranu, u Gorskoj Hrvatskoj, na sjeverozapadu i u središnjim predjelima, dok će na jugu i istoku uglavnom ostati suho.
Četvrtak donosi promjenjive prilike, češću oborinu, kišu i pljuskove, osobito poslijepodne, u unutrašnjosti, ali i duž Jadrana. Na krajnjem jugu uglavnom će ostati suho.
U petak će ipak biti rjeđa oborina, iako se ne može posve isključiti, osobito u kopnenim krajevima gdje će biti razvoja naoblake. No bit će i pregršt sunčanih sati, najviše ipak duž Jadrana. Temperatura zraka i dalje iznadprosječno visoka, osobito danju.
Za vikend će ostati nestabilno. U subotu su mogući kiša i pljuskovi lokalno duž Jadrana, uz Jadran, na zapadu unutrašnjosti, u nedjelju izglednije na sjevernom Jadranu i u kopnenim krajevima.
