PRAKTIČNO I JEFTINO
Ovo je pet iznenađujuće zdravih konzerviranih namirnica. Dobro ih je imati u kuhinji
Konzervirana hrana je jeftina, praktična i dugo traje. Međutim, često se smatra manje zdravom od svježe hrane.
Točno je da se neki hranljivi sastojci mogu izgubiti tijekom procesa konzerviranja, kad se hrana zatvori u hermetički zatvorenu posudu i zagrije na visokim temperaturama kako bi se ubile sve bakterije, prenosi Klix.
Neki ljudi mogu biti zabrinuti i zbog toga što konzervirana hrana sadrži BPA, kemikaliju koja se koristi za izradu nekih zaštitnih premaza na konzervama. No, britanska Agencija za standarde hrane objavila je da se razine BPA koji se nalaze u hrani u Velikoj Britaniji trenutno ne smatraju štetnim.
Iako neka konzervirana hrana sadrži dodatnu sol, šećer ili zasićene masti, mnoge i dalje nude dosta hranljivih materija.
Studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Nutrients, provedena na otovo 10.000 ljudi u Sjedinjenim Državama, otkrila je da su oni koji su jeli šest ili više konzervi hrane tjedno imali veći unos 17 esencijalnih hranljivih tvari, uključujući kalcij, kalij i vlakna, u usporedbi s onima koji su jeli dvije ili jednu konzervu dnevno.
Proces konzerviranja također čuva hranu kad je najsvježija, što znači da neko konzervirano voće i povrće zapravo može zadržati više hranjivih tvari od svježeg voća i povrća koje stoji danima.
Međutim, nisu sve konzerve jednake. Neke su iznenađujuće zdrave.
Grah
Grah iz konzerve je dobar izvor biljnih proteina i vlakana. Porcija od 200 grama pečenog graha može sadržavati otprilike 10 grama vlakana, što je trećina preporučenog dnevnog unosa.
Međutim, umak od rajčice u kojem se nalaze često sadrži dodani šećer i sol. Zato svakako provjerite deklaraciju i odaberite onaj sa smanjenim udjelom šećera i soli.
Konzervirana riba
Konzervirani plodovi mora, poput tune, sardina, lososa ili dagnji, jeftin su i praktičan način da u svoju prehranu unesete više ribe.
National Health Service preporučuje konzumaciju barem dvije porcije ribe tjedno jer je bogata proteinima, vitaminima i mineralima. To uključuje barem jednu porciju (140 grama) masne ribe poput skuše ili sardina zbog njihove visokog nivoa omega-3 masnih kiselina.
No, obratite pažnju na deklaracije na hrani i birajte konzerviranu ribu u vodi umjesto salamure, koja može imati puno dodane soli. Ako odaberete ribu konzerviranu u ulju, ocijedite je prije upotrebe kako biste izbjegli nepotrebne kalorije iz masti.
Konzervirano voće
Konzervirano voće poput ananasa, breskvi i krušaka jednostavan je način da unesete više od preporučenih pet dnevnih porcija voća i povrća.
Često su jednako hranjivi kao svježe i smrznuto voće, a i duže traju. Pokušajte odabrati voće konzervirano u vodi ili prirodnom soku umjesto sirupa, koji sadrži više dodanog šećera.
Konzervirano povrće
Bilo da se radi o mrkvi, grašku, kukuruzu šećercu ili gljivama, može biti korisno imati konzervirano povrće u smočnici jer traje puno duže od svježeg.
Obavezno birajte povrće koje je kuhano u vodi i bez dodane soli.
Konzervirana rajčica
Rajčica u konzervi još je jedna osnovna namirnica iz trgovine koja se računa kao jedna od vaših pet dnevnih porcija voća i povrća.
Možda mislite da je konzervirana rajčica manje zdrava od svježe, ali vaše tijelo može apsoorbirati više spoja za srce zvanog likopen iz konzerviranih sorti nego iz svježeg, nekuhane rajčice.
Možete ih koristiti umjesto gotovih umaka od rajčica, koji su više prerađeni i imaju više šećera i soli.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare