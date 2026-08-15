Vruć vikend pred nama, a onda stiže promjena: Moguće je i nevrijeme

U nastavku dana ostaje sunčano i vruće ljetno vrijeme. Na krajnjem jugu, uz granicu s BiH, postojat će mala mogućnost za popodnevni pljusak. Puhat će slab, u Slavoniji ponegdje do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura koja će poslijepodne duž većeg dijela obale okrenuti na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je između 26 i 28°C.