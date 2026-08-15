vremenska prognoza
Vruć vikend pred nama, a onda stiže promjena: Moguće je i nevrijeme
Nakon jučerašnjeg, i današnji dan je svanuo vedro, na kopnu uz temperaturu većinom između 11 i 16°C, u gorskim kotlinama i nižu, dok se duž obale temperatura držala uglavnom između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva.
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Pritom duž obale puše slaba, mjestimice i umjerena fenska bura koja dodatno suši i zagrijava zrak što otežava stavljanje pod kontrolu i gašenje svih aktivnih požara.
U nastavku dana ostaje sunčano i vruće ljetno vrijeme. Na krajnjem jugu, uz granicu s BiH, postojat će mala mogućnost za popodnevni pljusak. Puhat će slab, u Slavoniji ponegdje do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura koja će poslijepodne duž većeg dijela obale okrenuti na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je između 26 i 28°C.
I sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme pa će temperatura zraka biti slična ili još stupanj-dva viša. Dnevna temperatura će se kretati između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći i prijepodne slaba bura i istočni vjetar, a poslijepodne umjeren jugozapadnjak.
Liječnici nam i za ovaj vikend savjetuju da smanjimo fizičke napore te izbjegavamo duži boravak na suncu između 10 i 17 sati. Savjetuje se jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine i dnevne aktivnosti obavljati ujutro i navečer.
Promjena vremena se očekuje u ponedjeljak kad bi trebala stići hladna fronta s kišom i grmljavinskim pljuskovima koja će tijekom dana zahvatiti veći dio Hrvatske, osobito poslijepodne i navečer kad je moguće i nevrijeme. S njom bi onda i temperatura zraka u ponedjeljak poslijepodne već trebala biti niža.
Po trenutačnim pokazateljima to neće biti dovoljne količine kako bi posve prekinulo probleme zbog dugotrajne suše. Već sredinom sljedećeg tjedna opet bi trebalo biti sunčanije i vruće vrijeme pa se ljeto nastavlja, a sljedeća fronta mogla bi naići oko subote.
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