Je li testosteron doista novi "čudotvorni lijek"? Evo tko ga stvarno treba i zašto

Ugled testosterona prolazio je kroz uspone i padove otkako je hormon prvi put sintetiziran 1930-ih godina. Nakon početnog "zlatnog razdoblja”, kada je opisan kao "jedan od najmoćnijih lijekova novijeg doba”, terapija je pala u nemilost zbog straha da uzrokuje rak. Ta ideja proizašla je iz rada urologa Charlesa Hugginsa, koji je 1941. otkrio da rak prostate ovisi o testosteronu te da smanjenje hormona uzrokuje smanjivanje tumora. Za to je otkriće 1966. dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.