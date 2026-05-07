Je li testosteron doista novi "čudotvorni lijek"? Evo tko ga stvarno treba i zašto
Neki liječnici zagovaraju širu primjenu testosterona, no i dalje se vode rasprave o njegovim koristima i rizicima.
Je li testosteron sljedeći čudotvorni lijek? Takav se dojam mogao steći nakon sastanka stručnog panela koji je u prosincu organizirala američka Agencija za hranu i lijekove (FDA). Panel je predložio velike promjene politika koje bi proširile pristup hormonu za osobe s različitim stanjima. Članovi odbora terapiju testosteronom nazvali su "temeljem preventivnog zdravlja” i "milijarde vrijednom prilikom za preventivnu medicinu”.
Testosteron je već dostupan u Sjedinjenim Državama osobama koje imaju niske razine hormona zbog poznatog medicinskog problema, poput oštećenja testisa.
No, sve je više dokaza da bi od hormona mogli imati koristi i muškarci - i žene - kojima se testosteron daje putem injekcija, flastera, potkožnih implantata ili gelova, piše časopis Nature.
Preporuke panela dodatno su pojačale raspravu o tome tko bi mogao imati koristi od terapije. Neki liječnici smatraju da većini muškaraca s niskim testosteronom, osobito mlađima bez medicinskog uzroka, terapija uopće nije potrebna te da bi razinu hormona mogli povećati zdravijim načinom života i mršavljenjem. Drugi tvrde da muškarci s niskim testosteronom i simptomima poput smanjenog libida, umora i razdražljivosti mogu imati koristi od liječenja.
Treća skupina, među kojima su i brojni članovi FDA-ina panela, ide korak dalje i smatra da bi svi cisrodni muškarci trebali biti testirani, a oni s niskim testosteronom liječeni čak i ako nemaju simptome. "Može se vrlo snažno argumentirati da je normalna razina testosterona važna za zdravlje i prevenciju bolesti”, rekao je Abraham Morgentaler, urolog s Harvard Medical Schoola u Bostonu, koji je sudjelovao na panelu.
Koji su rizici?
Morgentaler i ostali sudionici naglasili su da testosteron nije samo "lifestyle lijek” koji muškarci koriste za izgradnju mišića i bolje raspoloženje. Ipak, upravo se tako sve češće promovira. Podcasteri poput Joea Rogana i njegovi gosti često hvale testosteron, a diljem svijeta niču klinike koje obećavaju bolju fizičku formu i više energije čak i osobama koje možda uopće nemaju nizak testosteron.
Pri visokim dozama testosteron može nositi ozbiljne rizike - od neplodnosti do povećane smrtnosti. U SAD-u i nekim drugim državama testosteron je klasificiran kao kontrolirana supstanca zbog mogućnosti zlouporabe, dijelom i zbog doping skandala iz 1990-ih i 2000-ih. Povjerenik FDA-a Marty Makary izjavio je da bi tu klasifikaciju trebalo preispitati, a i sam je izrazio entuzijazam prema testosteronu tijekom prosinačkog panela.
Kakvi su dokazi o sigurnosti i koristima terapije testosteronom?
Ugled testosterona prolazio je kroz uspone i padove otkako je hormon prvi put sintetiziran 1930-ih godina. Nakon početnog "zlatnog razdoblja”, kada je opisan kao "jedan od najmoćnijih lijekova novijeg doba”, terapija je pala u nemilost zbog straha da uzrokuje rak. Ta ideja proizašla je iz rada urologa Charlesa Hugginsa, koji je 1941. otkrio da rak prostate ovisi o testosteronu te da smanjenje hormona uzrokuje smanjivanje tumora. Za to je otkriće 1966. dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.
Morgentaler kaže da je tijekom specijalizacije 1980-ih prevladavalo mišljenje da terapija testosteronom potiče rak prostate. Unatoč tome, vjerovao je da bi hormon mogao pomoći nekim njegovim pacijentima s niskim testosteronom i seksualnim problemima pa ih je počeo liječiti uz pažljivo praćenje.
Istraživanja su mijenjala status testosterona
"Nisu dobili rak i terapija im je značajno pomogla”, kaže Morgentaler. Dio njegovih kliničkih nalaza — kao i otkriće da su Hugginsova najdramatičnija upozorenja o testosteronu i raku bila temeljena na promatranju samo jedne osobe — otvorili su vrata obnovljenom interesu za terapiju testosteronom.
Kasnije su se pojavili drugi potencijalni rizici. Dvije retrospektivne studije iz 2013. i 2014. pokazale su povećan rizik od srčanog udara kod muškaraca na terapiji testosteronom, zbog čega je FDA 2015. uvela upozorenje na proizvodima s testosteronom.
No randomizirano kliničko istraživanje TRAVERSE, koje je obuhvatilo oko 5.200 muškaraca, pokazalo je da muškarci srednje i starije dobi s niskim testosteronom i visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti nisu imali veću učestalost ozbiljnih srčanih događaja, uključujući srčani i moždani udar, u odnosu na placebo skupinu.
"Studija je uključila najrizičniju populaciju i ništa loše im se nije dogodilo”, rekao je koautor Mohit Khera, urolog s Baylor College of Medicine u Houstonu.
Na temelju rezultata TRAVERSE-a FDA je prošle godine uklonila upozorenje o kardiovaskularnim rizicima s testosteronskih proizvoda.
Opasnosti visokih doza
No ti se podaci odnose na muškarce s potvrđeno niskim testosteronom — ispod 300 nanograma po decilitru krvi — kojima je terapija vraćala razinu hormona u normalni raspon od 350 do 750 nanograma. Veće doze, koje podižu testosteron iznad prirodnih granica, nose potpuno drugačije rizike.
Visoke doze mogu zadebljati srčani mišić i oslabiti sposobnost srca da pumpa krv, stanje poznato kao kardiomiopatija. Također mogu uzrokovati neplodnost, smanjenje testisa, pad broja spermija i erektilnu disfunkciju, upozorava endokrinolog Channa Jayasena s Imperial Collegea u Londonu.
Mogu se javiti i neuropsihijatrijski učinci poput razdražljivosti i psihoze, što može povećati rizik od nasilnog ponašanja i obiteljskog nasilja.
Danska studija koja je pratila oko 500 muškaraca koji su uzimali visoke doze anaboličkih steroida pokazala je da je njihova smrtnost bila tri puta viša nego kod osoba koje ih nisu koristile tijekom razdoblja od oko sedam godina.
Tko može imati koristi?
Liječnici koji zagovaraju širu primjenu testosterona često navode dojmljive primjere ljudi kojima je terapija promijenila život.
Morgentaler kaže da su mu pacijenti još krajem 1980-ih govorili stvari poput: "Moja žena me opet voli” ili "Nikad nisam imao toliko strpljenja sa svojom malom djecom”.
Redovito mu govore da se napokon ponovno osjećaju kao oni sami — raspoloženje, energija i libido su im bolji. Iz osjećaja potpune iscrpljenosti vraćaju se normalnom funkcioniranju i produktivnosti.
Ipak, klinička istraživanja potvrđuju samo dio koristi koje zagovornici testosterona često pripisuju hormonu.
Najjasniji učinak vidi se u seksualnoj funkciji. Analiza dijela TRAVERSE studije, koja je uključivala oko 1.100 muškaraca sa smanjenim libidom, pokazala je da su i skupina na testosteronu i placebo skupina povećale seksualnu aktivnost, ali je porast bio 25 posto veći kod liječenih muškaraca.
Seksualna želja također se poboljšala, ali erektilna funkcija nije pokazala značajno poboljšanje.
Meta-analiza koju je naručilo Endokrino društvo zaključila je da testosteron donosi "malo, ali statistički značajno” poboljšanje seksualne funkcije, zadovoljstva i libida kod muškaraca s niskim testosteronom. Međutim, nije pronađena značajna razlika u energiji, raspoloženju ili kognitivnim sposobnostima.
Druga istraživanja pokazala su da testosteron može pomoći kod anemije i povećati gustoću kostiju. Zanimljivo, muškarci na testosteronu u TRAVERSE studiji imali su više prijeloma od placebo skupine.
Manje studije pokazale su i povećanje mišićne mase i snage.
Potencijalne koristi za žene
Dok uporaba testosterona raste u određenim skupinama, mnogi koji bi mogli imati koristi uglavnom su izostavljeni iz rasprave — uključujući trans muškarce, za koje je hormon dio rodno afirmirajuće terapije, i žene u postmenopauzi.
Kod žena postoje jasni dokazi koristi samo za smanjenu seksualnu želju nakon menopauze koja izaziva psihološku nelagodu.
Endokrinologinja Susan Davis s Monash Universityja u Melbourneu kaže da žene vrlo različito reagiraju na terapiju testosteronom. Sam razgovor s liječnikom i osjećaj da ih netko sluša nekim ženama već donosi poboljšanje.
"Proučavala sam testosteron kod tisuća žena i ono što uvijek iznova vidimo jest nevjerojatan placebo učinak”, kaže Davis.
Preporučene doze, koje vraćaju testosteron na razine tipične za žene prije menopauze, uglavnom su sigurne, a nuspojave uključuju akne i pojačanu dlakavost.
No visoke doze mogu uzrokovati ozbiljnije probleme poput gubitka kose, debljanja, promjene glasa i povećanja klitorisa.
"To može biti vrlo uznemirujuće”, kaže Davis.
Regulatorne prepreke
FDA trenutačno dopušta testosteronske proizvode samo za liječenje tzv. klasičnog hipogonadizma, kada je nizak testosteron posljedica genetskih bolesti ili poremećaja mozga i testisa.
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi i Australiji testosteron je odobren za muškarce s laboratorijski potvrđenim niskim testosteronom i simptomima, čak i ako uzrok nije poznat.
Američki regulatorni pristup već se počinje mijenjati. FDA je u travnju objavila da poziva farmaceutske kompanije da podnesu zahtjeve za odobrenje terapije testosteronom za muškarce sa smanjenim libidom i niskim testosteronom nepoznatog uzroka.
Za sada nema dodatnih promjena poput ukidanja statusa kontrolirane supstance ili preporuke za rutinsko testiranje svih muškaraca, ali moguće su nove izmjene.
Jedan od argumenata za rutinsko testiranje jest činjenica da je nizak testosteron povezan s brojnim zdravstvenim rizicima. Endokrinolog Bu Yeap sa Sveučilišta Western Australia i njegovi kolege pokazali su da stariji muškarci s niskim testosteronom imaju veći rizik od moždanog udara, demencije i Alzheimerove bolesti.
"Nizak testosteron vrlo je snažan biomarker lošijih zdravstvenih ishoda, osobito kod starijih muškaraca”, kaže Yeap. Ipak upozorava da podaci ne opravdavaju testiranje muškaraca bez simptoma.
"Ako liječite sve muškarce s niskim testosteronom, hoće li to zaista spriječiti bolesti? To još nismo dokazali”, zaključuje.
