Najmoćnija namirnica
Liječnik otkrio što se točno događa s vašim tijelom ako svaki dan koristite maslinovo ulje
Jedan britanski liječnik proglasio je uobičajenu namirnicu iz kuhinje „najmoćnijom hranom na svijetu za očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti“. Dr. Sam Watts, koji redovito dijeli medicinske uvide na društvenim mrežama, nedavno je istaknuo brojne prednosti konzumacije maslinova ulja uz svaki obrok.
Maslinovo ulje, tekuća mast dobivena prešanjem svježih maslina, temelj je mediteranske prehrane, a najvećim se dijelom proizvodi u Italiji, Španjolskoj i Grčkoj. Kvaliteta ulja razvrstava se u kategorije, pri čemu je ekstra djevičansko maslinovo ulje (EVOO) najviša i najkvalitetnija kategorija.
Iako su zdravstvene koristi maslinova ulja dobro poznate, dr. Watts objasnio je kako iz njega izvući maksimum te što se događa kada se konzumira svakodnevno, piše Mirror.
Brojne prednosti
Izjavio je:
„Ekstra djevičansko maslinovo ulje u kliničkoj se literaturi općenito smatra vjerojatno najmoćnijom hranom na planetu kada je riječ o promicanju zdravlja i prevenciji bolesti.
No dodatna istraživanja pokazuju da konzumacija maslinova ulja uz obrok, tijekom obroka ili kao sastavni dio obroka značajno mijenja metaboličke učinke hrane. Primjerice, znamo da snižava razinu šećera u krvi, kolesterola i krvni tlak, poboljšava zdravlje srca, ali i zdravlje mozga.
Zdravstveni učinci
Zdravstveni učinci i koristi ekstra djevičanskog maslinova ulja prisutni su bez obzira na to kada ga konzumiramo. Međutim, ako ga jedemo zajedno s drugom hranom, ono znatno poboljšava metaboličke koristi tih namirnica te ublažava i štiti od povišene razine šećera u krvi i kolesterola. Također je dokazano da pomaže u učinkovitijem upravljanju tjelesnom težinom.
Stoga je svakodnevna uporaba ekstra djevičanskog maslinova ulja, kao dijela snažne i uravnotežene prehrane, jedna od najmoćnijih navika za očuvanje zdravlja koju možemo usvojiti.“
Dodao je i:
„Zaštitni učinci ekstra djevičanskog maslinova ulja vjerojatno su posljedica njegova sadržaja polifenola, a ne samo mononezasićenih masnih kiselina. Stoga je važno poticati redovitu uporabu EVOO-a u sklopu zdravih prehrambenih obrazaca, poput mediteranske prehrane, kako bi se postigle maksimalne zdravstvene koristi.“
Harvard Health Publishing navodi:
„Bez obzira na vrstu, maslinovo ulje bogato je mononezasićenim masnim kiselinama, koje čine oko 75 % njegova volumena. Kada se njima zamijene zasićene masti, mononezasićene masti pomažu u snižavanju ‘lošeg’ LDL kolesterola.
Zdravstvene koristi maslinova ulja pripisuju se njegovim antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Zapravo, promatračke studije pokazale su povezanost između manjeg rizika od kardiovaskularnih bolesti, nekih vrsta raka pa čak i demencije kod osoba koje konzumiraju veće količine maslinova ulja u usporedbi s onima koji ga koriste malo ili nimalo.“
Smanjenje bolesti
Izvanredna zdravstvena vrijednost maslinova ulja povezuje se i s njegovim bogatstvom prirodnih biljnih polifenola. Istraživanja iz 2018. godine upućuju na to da ti spojevi mogu pomoći u smanjenju bolesti i usporiti napredovanje kardiovaskularnih i neurodegenerativnih stanja, kao i raka.
„Biološka aktivnost polifenola snažno je povezana s njihovim antioksidativnim svojstvima. Oni smanjuju količinu reaktivnih kisikovih spojeva te neutraliziraju potencijalno kancerogene metabolite. Širok spektar povoljnih učinaka biljnih polifenola na zdravlje uključuje antioksidativno, protuupalno, antialergijsko, antiaterogeno, antitrombotsko i antimutageno djelovanje“, navodi se u studiji.
