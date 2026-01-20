Liječnik otkrio što se točno događa s vašim tijelom ako svaki dan koristite maslinovo ulje

Zdravstveni učinci i koristi ekstra djevičanskog maslinova ulja prisutni su bez obzira na to kada ga konzumiramo. Međutim, ako ga jedemo zajedno s drugom hranom, ono znatno poboljšava metaboličke koristi tih namirnica te ublažava i štiti od povišene razine šećera u krvi i kolesterola. Također je dokazano da pomaže u učinkovitijem upravljanju tjelesnom težinom.