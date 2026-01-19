Oglas

A neke nisu dobre za vas

Idealna boja kose za žene starije od 50 godina: Neke nijanse brišu 10 godina s lica

N1 BiH
19. sij. 2026. 09:09
Tim Mossholder/ Unsplash

Neke boje za kosu mogu vas doista pomladiti osvježavajući izgled lica.

Stručnjaci su otkrili koje su najbolje boje kose za žene starije od 50 godina. Ako razmišljate o promjeni boje kose, zima bi mogla biti idealno vrijeme za to. Naravno, izbor nijanse ovisi o osobnim preferencijama i tonu kože, ali neke se nijanse smatraju posebno laskavima. Prava boja može posvijetliti ten i vizualno ublažiti bore.

Odabir savršene nijanse nije uvijek jednostavan. Imajte na umu da boja kose treba nadopunjavati vaš ten, a ne samo pratiti trendove. Ipak, postoje boje koje posebno laskaju zrelijem licu, piše Govorise.

Medeno plava

Medeno plava je nježna, topla nijansa koja koži daje mekan i prirodan sjaj. Odgovara ženama s maslinastim, smeđim ili zlatnosmeđim tonovima kože jer dodatno naglašava toplinu tena.

Cimet smeđa

Nešto tamnije nijanse također odlično pristaju zrelijim ženama. Jedna od najcjenjenijih je cimet smeđa – topla i ugodna nijansa koja lijepo stoji i kratkoj i dugoj kosi. Dobro se slaže s različitim tonovima kože, osobito maslinastom.

Pepeljasto plava

Ako više volite hladnije tonove, razmislite o pepeljasto plavoj. Ova nijansa dobro pristaje većini tonova kože, posebno svijetlim ili neutralnim tenovima. Pepeljasto plava djeluje elegantno i moderno, što je čini idealnim izborom za žene koje žele zadržati sofisticiran izgled.

Koje nijanse je najbolje izbjegavati nakon 50. godine?

Postoje i boje koje uglavnom ne laskaju zrelijem licu:

  • Crna boja stvara prevelik kontrast i može naglasiti bore i znakove starenja.
  • Vrlo svijetloplava, osobito u hladnim tonovima, može učiniti da ten izgleda bljeđe i manje svježe.
  • Previše jarke boje, poput intenzivne crvene ili vatreno bakrene, mogu učiniti da lice izgleda neprirodno i starije.

boja kose bojanje kose kosa sijeda kosa

