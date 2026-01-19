Idealna boja kose za žene starije od 50 godina: Neke nijanse brišu 10 godina s lica

Stručnjaci su otkrili koje su najbolje boje kose za žene starije od 50 godina. Ako razmišljate o promjeni boje kose, zima bi mogla biti idealno vrijeme za to. Naravno, izbor nijanse ovisi o osobnim preferencijama i tonu kože, ali neke se nijanse smatraju posebno laskavima. Prava boja može posvijetliti ten i vizualno ublažiti bore.