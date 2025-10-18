Napredni test krvi za više od 50 vrsta raka pokazao obećavajuće rezultate

Među ljudima kod kojih je otkriven "signal raka", 61,6 posto je kasnije dijagnosticiran rak, pokazali su nalazi studije Pathfinder 2. U 92 posto slučajeva test je mogao točno odrediti u kojem se organu ili tkivu rak pojavio, što znači da bi se moglo uštedjeti vrijeme i novac na drugim skeniranjima i testovima. Više od polovice (53,5 posto) novih karcinoma koje je Gallerijev test otkrio u studiji bili su u najranijem stadiju I ili II, dok je više od dvije trećine (69,3 posto) otkriveno u stadijima I do III.