Novo istraživanje otkriva: Čest nutrijent može pomoću u borbi protiv raka

Zeaksantin, najpoznatiji po svojoj ulozi u zdravlju očiju, pokazao se sposobnim povećati moć T stanica u uništavanju tumora. Istraživači su otkrili da jača T-stanične receptore, poboljšava imunološko signaliziranje i pojačava učinke imunoterapije. Prirodno se nalazi u namirnicama poput špinata i paprika, siguran je, dostupan i sada obećava kao kandidat za klinička ispitivanja u liječenju raka.
Studija se temelji na godinama rada Chenova laboratorija usmjerenih na razumijevanje utjecaja nutrijenata na imunološki sustav. Screeningom velike knjižnice krvnih nutrijenata, tim je identificirao zeaksantin kao spoj koji izravno pojačava aktivnost CD8+ T stanica, ključnih imunoloških stanica koje uništavaju tumorske stanice, piše Science Daily.
Zeaksantin poboljšava učinke imunoterapije
U modelima na miševima, prehransko dodavanje zeaksantina usporilo je rast tumora. Važno je da je u kombinaciji s inhibitorima imunoloških kontrolnih točaka – vrstom imunoterapije koja je posljednjih godina transformirala liječenje raka – zeaksantin značajno povećao antitumorske učinke u usporedbi s imunoterapijom samom.
Kako bi proširili nalaze, istraživači su testirali ljudske T stanice inženjerski prilagođene za prepoznavanje specifičnih tumorskih antigena i otkrili da tretman zeaksantinom poboljšava sposobnost tih stanica da ubijaju stanice melanoma, multiplog mijeloma i glioblastoma u laboratorijskim uvjetima.
Siguran i dostupan kandidat
Zeaksantin se već prodaje kao dodatak prehrani za zdravlje očiju, a prirodno se nalazi u povrću poput narančastih paprika, špinata i kelja. Jeftin je, široko dostupan, dobro se podnosi i, što je najvažnije, njegov sigurnosni profil je poznat – što znači da se može sigurno testirati kao dodatak terapijama protiv raka.
Studija također naglašava važnost uravnotežene prehrane. U prethodnim istraživanjima Chenova je grupa otkrila da trans-vakceninska kiselina (TVA), masna kiselina iz mliječnih proizvoda i mesa, također pojačava aktivnost T stanica – ali putem drugačijeg mehanizma. Zajedno, nalazi sugeriraju da nutrijenti iz biljnih i životinjskih izvora mogu pružiti komplementarne koristi za imunološko zdravlje.
