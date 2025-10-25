Rezultati novog istraživanja pokazali su da test krvi za otkrivanje raka može identificirati širok spektar karcinoma, uključujući i one za koje ne postoje organizirani programi probira (skrining).
Oglas
Ispitivanja provedena u Sjevernoj Americi pokazala su da je test bio u stanju otkriti razne vrste karcinoma, od kojih tri četvrtine nemaju nikakav oblik probira. Više od polovice tumora otkriveno je u ranoj fazi, kada su šanse za uspješno liječenje i izlječenje znatno veće, piše RTS.
Test Galleri, koji proizvodi američka biotehnološka tvrtka Grail, detektira fragmente kancerogene DNK koji se oslobađaju iz tumora i kruže u krvi. Trenutačno ga testira Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS).
U istraživanju je praćeno 25.000 odraslih osoba iz SAD-a i Kanade tijekom jedne godine. Gotovo jedan od 100 ispitanika dobio je pozitivan rezultat, a u 62 posto slučajeva rak je kasnije potvrđen.
Vodeći istraživač, dr. Nima Nabavizadeh, izvanredni profesor radiologije na Sveučilištu za zdravlje i znanost u Oregonu, izjavio je da bi ovaj test mogao „temeljno promijeniti“ pristup ranom otkrivanju raka.
„Ovaj test mogao bi pomoći u otkrivanju mnogih vrsta raka puno ranije, kada su šanse za uspješno liječenje ili čak izlječenje najveće“, rekao je Nabavizadeh.
Test je točno isključio prisutnost raka kod više od 99 posto osoba s negativnim rezultatom.
Kada se kombinirao s postojećim probirima za rak dojke, debelog crijeva i vrata maternice, broj otkrivenih karcinoma povećao se sedam puta. Ključno je da su tri četvrtine otkrivenih slučajeva bili tumori za koje ne postoji standardni probir, poput raka jajnika, jetre, želuca, mjehura i gušterače.
Test krvi također je točno identificirao izvor raka u devet od deset slučajeva.
Potrebno više dokaza
Iako su rezultati obećavajući, stručnjaci upozoravaju da je potrebno više dokaza kako bi se potvrdilo smanjuje li test doista smrtnost od raka.
„Podaci iz randomiziranih istraživanja, s mortalitetom kao krajnjim ishodom, bit će apsolutno nužni da bismo znali donosi li ranije otkrivanje pomoću testa Galleri stvarnu korist u pogledu smrtnosti“, istaknula je dr. Clare Turnbull, profesorica translacijske genetike raka na londonskom Institutu za istraživanje raka.
Najvažniji rezultati trebali bi biti predstavljeni u subotu na kongresu Europskog društva za medicinsku onkologiju u Berlinu, ali svi detalji još nisu objavljeni u recenziranom znanstvenom časopisu.
Mnogo toga ovisit će o trogodišnjem istraživanju NHS-a u Engleskoj, koje obuhvaća 140.000 pacijenata, a čiji se rezultati očekuju sljedeće godine.
Naser Turabi iz organizacije Cancer Research UK upozorio je da su daljnja istraživanja nužna kako bi se „izbjeglo prekomjerno dijagnosticiranje tumora koji možda nikada ne bi uzrokovali štetu“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas