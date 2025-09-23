POKAZUJE KLINIČKO ISPITIVANJE
Novo istraživanje: Poznati lijek smanjuje rizik od povratka raka debelog crijeva?
Niska doza aspirina svakoga dana može značajno smanjiti vjerojatnost ponovne pojave raka debelog crijeva i rektuma u određenim slučajevima, pokazalo je novo kliničko ispitivanje.
Istraživanje koje su vodili znanstvenici s Karolinska instituta i Sveučilišne bolnice Karolinska u Švedskoj obuhvatilo je 626 osoba s rakom debelog crijeva ili rektuma u stadiju 1 do 3, uz specifične genetske mutacije u tumorskim stanicama.
Prethodna istraživanja sugerirala su da se karcinomi s tim mutacijama - posebno u PIK3 signalnom putu - mogu ciljati aspirinom, ali ovo je prvi put da je hipoteza testirana u nasumičnom kliničkom ispitivanju, prenosi Science Alert.
Lako dostupan i jeftin
Sudionici koji su svakodnevno uzimali aspirin imali su do 55 posto manju vjerojatnost da će im se rak vratiti unutar tri godine, u usporedbi s onima koji su uzimali placebo. U skupini koja je primala aspirin, rizik od povrata raka u promatranom razdoblju iznosio je 7,7 posto, dok je u placebo skupini taj rizik bio između 14,1 i 16,8 posto, ovisno o vrsti mutacije.
"Aspirin je lijek koji je lako dostupan globalno i iznimno je jeftin u usporedbi s mnogim modernim lijekovima protiv raka, što je vrlo pozitivno", kaže kirurginja s Karolinska instituta Anna Martling.
Na temelju ovog istraživanja i ranijih nalaza, znanstvenici sumnjaju da aspirin djeluje protiv raka na tri načina - smanjuje upalu, ograničava rast tumora i umanjuje funkciju trombocita (krvnih stanica) koje stanice raka mogu koristiti kao štit tijekom širenja. Također se pretpostavlja da aspirin može ometati PIK3 signalni put, za koji se smatra da potiče rast tumora.
Daljnja istraživanja mogla bi pomoći u potpunom objašnjenju zašto aspirin smanjuje rizik od ponovne pojave kolorektalnog raka.
"Iako još uvijek ne razumijemo u potpunosti sve molekularne veze, nalazi snažno podupiru biološku logiku i upućuju na to da bi liječenje moglo biti osobito učinkovito u genetski definiranim podskupinama pacijenata", ističe Martling.
S obzirom na to da se kod 30 do 40 posto od dva milijuna ljudi kojima se svake godine dijagnosticira kolorektalni rak bolest ponovno pojavi, jednostavan način smanjenja rizika mogao bi spasiti mnogo života.
Ušteda resursa i patnje
Niska doza aspirina već je ranije povezana s drugim zdravstvenim koristima, uključujući smanjeni rizik od ponovnih srčanih i moždanih udara. Istodobno, istraživanja su ukazala i na povećani rizik od drugih zdravstvenih problema, uključujući unutarnja krvarenja.
Dobra je vijest da se rak već rutinski testira na ključne mutacije, koje su u ovoj studiji činile nešto više od trećine slučajeva kolorektalnog raka - što je znatan broj pacijenata koji bi mogli imati koristi od ciljanog pristupa.
"Aspirin se ovdje testira u potpuno novom kontekstu kao oblik precizne medicine. Ovo je jasan primjer kako možemo koristiti genetske informacije za personalizaciju liječenja, a istodobno uštedjeti i resurse i patnju", kaže Martling.
