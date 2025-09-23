Sudionici koji su svakodnevno uzimali aspirin imali su do 55 posto manju vjerojatnost da će im se rak vratiti unutar tri godine, u usporedbi s onima koji su uzimali placebo. U skupini koja je primala aspirin, rizik od povrata raka u promatranom razdoblju iznosio je 7,7 posto, dok je u placebo skupini taj rizik bio između 14,1 i 16,8 posto, ovisno o vrsti mutacije.