Ovo je krvna grupa koju imaju najdugovječniji ljudi

Utjecaj na duži životni vijek je očito povezan s krvnom grupom, između ostalih faktora.
Svaka krvna grupa ima svoje prednosti i nedostatke, kao i utjecaj na cjelokupno zdravlje pojedinca. Jedna krvna grupa je posebno otporna na razne bolesti. To je krvna grupa 0, koja također može doprinijeti dugovječnosti.
Osobe s krvnom grupom 0 imaju manji rizik od nekih ozbiljnih bolesti
Dokazano je da osobe s krvnom grupom 0 imaju nekoliko prednosti kada je u pitanju rizik od raznih bolesti. To uključuje manji rizik od moždanog i srčanog udara, kardiovaskularnih bolesti, a također rjeđe obolijevaju od raka gušterače i želuca.
Gdje je razlog?
Jedan od razloga zašto je krvna grupa 0 najzdravija povezan je s činjenicom da krv ove krvne grupe sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi. To uključuje srčane i moždane udare uzrokovane krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti posljedično znači više šansi za dug život.
Tajne dugovječnosti
U radu objavljenom u časopisu PLOS Genetics, istraživači predvođeni Stuartom Kimom, profesorom razvojne biologije i genetike na Univerzitetu Stanford, otkrili su tajne dugovječnosti među starijim osobama. Otkrili su da stogodišnjaci mogu imati manje gena koji doprinose većim kroničnim bolestima. Studija sugerira da ne razvijaju toliko bolesti kao ljudi s kraćim životnim vijekom, prenosi Večernji.
Studija je ispitala gene 800 stogodišnjaka i 5.400 devedesetogodišnjaka i otkrila da su varijacije u četiri gena vrlo važne za brzinu starenja. To uključuje gen koji igra važnu ulogu u diobi ćelija, gen povezan s krvnom grupom, gen koji utiče na predispoziciju za Alzheimerovu bolest i konačno, gen povezan s produženjem životnog vijeka.
Objasnili su da su određene genetske predispozicije češće kod ljudi koji žive do 100 godina, a također su otkrili da najdugovječniji ljudi imaju veću vjerovatnoću da imaju krvnu grupu 0. „Otkrili smo da ljudi žive duže, barem dijelom, zato što se ne razboljevaju“, rekao je Kim. Također je priznao da mogu imati koristi od nekog faktora protiv starenja koji istraživači još nisu otkrili.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
