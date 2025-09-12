Američki mediji javljaju kako su dužnosnici savezne države Utah objavili prve detalje osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka. Objavljeno je njegovo ime, kao i mjesto stanovanja.
Osumnjičenik za jučerašnje ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na sveučilištu u Uti je priveden, rekao je u petak američki predsjednik Donald Trump, čime je okončana intenzivna potraga koja je uslijedila nakon, kako je američki predsjednik rekao, "gnusnog napada".
Kirkov ubojica izmicao je policiji i saveznim agentima više od 24 sata nakon pucnjave u srijedu u kojoj je ispaljenim hicem usmrtio 31-godišnjeg Kirka za vrijeme govora koji je držao ne Sveučilištu Utah Valley u Oremu.
"Mislim da ga imamo. S velikom sigurnošću mogu reći da ga imamo u pritvoru", rekao je Trump u intervjuu za Fox News dodavši da ga je prijavila osoba koja poznaje osumnjičenika. Trump nije objavio identitet osumnjičenika. Ranije su američki istražitelji rekli da su pronašli pušku s repetirajućim zatvaračem za koju vjeruju da je korištena pri ubojstvu Kirka te su objavili slike osobe za kojom su tragali.
18:36
prije 0 min.
Osumnjičenom se očekuju optužbe za teško ubojstvo
Osumnjičeni uhićen zbog pucnjave na Charlieja Kirka trebao bi biti optužen za teško ubojstvo, kazneno ispaljivanje vatrenog oružja koje je izazvalo teške tjelesne ozljede te za ometanje pravde, stoji u izjavi o vjerojatnom uzroku, prenosi Sky.
Sve su to optužbe na razini savezne države.
Guverner Spencer Cox rekao je da prema zakonima Utaha imaju tri dana za podnošenje optužnog prijedloga. Dodao je da bi to trebalo uslijediti „početkom idućeg tjedna“.
17:51
prije 45 min.
„Svi su voljeli Charlieja!“: Trump podijelio fotografiju zagrljaja s Kirkom
Donald Trump objavio je na svojoj platformi Truth Social fotografiju na kojoj grli Charlieja Kirka.
Američki predsjednik napisao je: „Svi su voljeli Charlieja!“
U pozadini fotografije vide se američka i izraelska zastava. Kirk je podržavao Izrael, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon njegove smrti opisao ga je kao „prijatelja Izraela lavljeg srca“.
Tijekom Trumpova intervjua na Fox News ranije danas, jedan od novinara rekao je kako mu se čini da je Charlie Kirk za Trumpa „gotovo kao član obitelji“.
Trump je kazao da mu je najstariji sin Don Jr. rekao: „On ti je pomalo poput sina“, a potom dodao kako mu je Kirk pomogao osvojiti glasove mladih birača.
17:15
prije 1h
Dužnosnici iznijeli plan kretanja osumnjičenog
- Robinson je na sveučilišni kampus stigao automobilom Dodge Challenger u 8:29 ujutro po lokalnom vremenu na dan pucnjave (Kirk je upucan u 12:23);
- Viđen je odjeven u „običnu tamnocrvenu majicu, svijetle kratke hlače, crnu kapu s bijelim logom i svijetle tenisice“;
- Robinson je promijenio odjeću dok je bio na krovu, a kasnije se ponovno presvukao u početnu odjeću;
- Prilikom napuštanja mjesta događaja ostavio je pušku zamotanu u tamni ručnik u obližnjem šumovitom području;
- Potom je automobilom krenuo natrag prema obiteljskoj kući, udaljenoj oko tri i pol sata od mjesta pucnjave;
- Sinoć se član Robinsonove obitelji obratio prijatelju, koji je zatim kontaktirao Ured šerifa okruga Washington, obavijestivši ih da je Robinson priznao ili dao naslutiti da je počinio pucnjavu.
17:00
prije 1h
Dužnosnici Ute traže smrtnu kaznu
Dužnosnici savezne države Utah ranije su najavili da će tražiti smrtnu kaznu za osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka.
Sada je poznato da je riječ o Tyleru Robinsonu, 22-godišnjaku iz Ute.
Guverner Spencer Cox ranije je rekao da je smrtna kazna jedna od opcija.
Utah, gdje se pucnjava dogodila, jedna je od pet američkih saveznih država koje dopuštaju izvršenje smrtne kazne streljačkim vodom.
16:36
prije 2h
Ured guvernera objavio fotografije osumnjičenog
Ured guvernera Ute objavio je fotografije prilikom uhićenja osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka.
16:34
prije 2h
„Zahvalan sam“: JD Vance zahvalio policiji nakon uhićenja
Ovo je reakcija američkog potpredsjednika JD-a Vancea.
Vance, koji je bio prijatelj Charlieja Kirka, otputovao je jučer u Utah kako bi se vratio s njegovim lijesom.
Potpredsjednik je rekao da je „zahvalan“ državnim dužnosnicima i policiji nakon uhićenja.
16:21
prije 2h
„Vidimo se u Valhali“: Patelova poruka Kirku
Na kraju svog obraćanja, direktor FBI-ja Kash Patel uputio je poruku Charlieju Kirku – desničarskom influenceru koji je ubijen u Utahu.
„Na kraju, mom prijatelju Charlieju Kirku. Počivaj sada, brate. Mi preuzimamo stražu i vidimo se u Valhali.“
Patel je također poručio da istraga i dalje traje.
16:15
prije 2h
Guverner Cox: Poruke s prijateljem otkrile detalje o navodnom planu
Guverner Spencer Cox tvrdi da su poruke između Tylera Robinsona i njegova cimera otkrile detalje o navodnoj zavjeri.
„Istražitelji su razgovarali s tim cimerom, koji je izjavio da je njegov cimer, misleći na Robinsona, dao šalu na Discordu“, rekao je Cox.
Nastavio je:
„Sadržaj tih poruka uključivao je dopisivanje povezano s kontaktom Tylera, u kojem se spominje potreba da se preuzme puška s mjesta gdje je ostavljena, ostavljanje puške u grmu, poruke vezane uz promatranje područja gdje je puška bila ostavljena te poruka u kojoj se navodi da je puška ostavljena zamotana u ručnik.“
Poruke su, dodao je Cox, također spominjale ugravirane metke, a Tyler je navodno rekao i da mora promijeniti odjeću, prenosi Sky.
16:07
prije 2h
Guverner Ute: "Imamo ga"
FBI je započeo službenu presicu. Spencer Cox, guverner Ute, potvrdio je kako je osumnjičeni uhvaćen:
"Imamo ga", kazao je Cox. Potvrdio je i kako je obitelj osumnjičenog sudjelovala u uhićenju.
„Član obitelji Tylera Robinsona obratio se obiteljskom prijatelju, koji je potom kontaktirao Ured šerifa okruga Washington s informacijom da je Robinson priznao ili dao do znanja da je počinio taj događaj“, rekao je Cox.
15:54
prije 2h
Bijela kuća brani rad šefa FBI-ja u istrazi
Čekamo početak konferencije za novinare u saveznoj državi Utah, gdje će direktor FBI-ja Kash Patel vjerojatno ponovno biti u središtu pažnje.
Bijela kuća bila je prisiljena braniti Patela ranije ovog tjedna nakon što je pogrešno tvrdio da je FBI uhitio osumnjičenog za pucnjavu, da bi odmah potom povukao izjavu.
Dvoje ljudi prethodno je bilo uhićeno, ali su pušteni bez podizanja optužnice.
U izjavi za američku partnersku mrežu NBC News, Bijela kuća je navela:
„Direktor Patel danonoćno radi na ovom slučaju. Svatko tko sumnja u njegovu odlučnost i predanost – posebno kada je Charlie bio njegov blizak prijatelj – jednostavno koristi ovaj iznimno tužan trenutak u odvratnu svrhu političkog nadmetanja. Fokus je na pravdi i ovaj će ubojica osjetiti punu snagu pravosudnog sustava.“
