Osumnjičeni uhićen zbog pucnjave na Charlieja Kirka trebao bi biti optužen za teško ubojstvo, kazneno ispaljivanje vatrenog oružja koje je izazvalo teške tjelesne ozljede te za ometanje pravde, stoji u izjavi o vjerojatnom uzroku, prenosi Sky.

Sve su to optužbe na razini savezne države.

Guverner Spencer Cox rekao je da prema zakonima Utaha imaju tri dana za podnošenje optužnog prijedloga. Dodao je da bi to trebalo uslijediti „početkom idućeg tjedna“.