Objavljeno ime osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka

Američki predsjednik tvrdi da je atentatora odala njemu vrlo bliska osoba te da će to biti objavljeno kasnije. Dao je za naslutiti kako je ta osoba otkrivena preko pastora, koji je na kraju u priču uključio i oca te osobe.

Ime osobe za koju se sumnja da je ubila američkog političkog komentatora Charlieja Kirka glasi Tyler Robinson, piše Sky, pozivajući se na izvor s NBC Newsa.

Sky dodaje kako je Robinson 2003. godište i živi u saveznoj državi Uti, javljaju službenici.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump je tijekom intervjua za Fox News izjavio kako misli da je uhićen osumljičeni za atentat na Charlieja Kirka.

"Trenutno se nalazi u pritvoru"

"Bio je to pastor, a pastor je otišao do prijatelja, pastora koji je, usput rečeno, uključen u provođenje zakona, a njegov dobar prijatelj je visoki američki maršal, i od tamo su preuzeli stvar, a onda se uključio i otac", rekao je za Fox.

Trump nije želio reći je li otac bio svjestan navodnog zločina svog sina.

"Imamo osobu za koju mislimo da je ona koju tražimo i trenutno se nalazi u pritvoru. Ima 28 ili 29 godina", dodao je pa upozorio da je vijest podložna promjenama.