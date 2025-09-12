Umirovljenicima stiže trajni dodatak: Evo koliko bi mogli dobiti po godini staža

Posljednje tri godine hrvatske su mirovine povećane za trećinu pa bi ove godine korisnik starosne mirovine u prosjeku mogao dobiti oko 6500 eura godišnje ili 555 eura mjesečno, ne računajući jednokratne dodatke koje je isplaćivala Plenkovićeva Vlada. U prosincu će se prvi put isplatiti i trajni dodatak, za što bi, ovisno o visini dodatka po godini staža koju će propisati Vlada, rebalansom trebalo osigurati najmanje 300 milijuna eura. Godišnji izdaci za mirovine ove će godine premašiti brojku od devet milijardi eura, no bez obzira na to, Eurostatova analiza mirovinskih troškova u EU pokazuje da se Hrvatska nalazi u skupini zemalja koje za mirovine izdvajaju manje od 10 posto svog godišnjeg BDP-a. Za 2022. godinu to je bilo 8,9 posto, dok su prosječni mirovinski izdaci na razini Europske unije bili 12,2 posto BDP-a, a u Italiji čak 15 posto.