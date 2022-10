Prestali ste pušiti? Ova prehrambena navika može znatno smanjiti rizik od smrti

Podijeli:







Postoji mnogo razloga da prestanete pušiti, uključujući i činjenicu da oslobađanje od ove posebno štetne navike može produljiti životni vijek za čak jedno desetljeće, prema Američkom društvu za borbu protiv raka. Ako je pušenje već nešto što ste ponosno ostavili u prošlosti, trebali biste znati da prema novoj studiji možete dodatno smanjiti rizik od smrti zdravom prehranom.

U studiji koju su proveli istraživači s Nacionalnog instituta za rak (NCI) i objavili ga u JAMA Network Openu, analizirani su podaci 159.937 bivših pušača koji su bili uključeni u NIH-AARP Diet and Health Study 1995. i 1996. godine. Sudionici, koji su u prosjeku bili stari 62,6 godina, na početku istraživanja zamoljeni su da odgovore na pitanja o svom životnom stilu. Istraživači su zatim pratili te sudionike otprilike 19 godina, tijekom kojih je umrlo njih 86.127, piše portal Eat This, Not That.

Nova studija

Oni koji stoje iza studije također su usporedili prehrambene navike sudionika s Indeksom zdrave prehrane 2015. Ovaj indeks pokazuje koliko je hrana u skladu s preporukama Dietary Guidelines for Americans. Sudionici čija je prehrana imala najvišu ocjenu na indeksu imali su 27% manji rizik od smrti od onih čiji su rezultati bili najniži. Jednostavno rečeno, rezultati sugeriraju da bivši pušači koji se zdravo hrane mogu živjeti dulje od bivših pušača koji to ne čine.

Raščlanjujući stvari dalje, istraživači su primijetili da su oni s najvišim rezultatima također imali 24% manje šanse umrijeti od raka, 28% manje šanse umrijeti od kardiovaskularnih bolesti i 30% manje šanse umrijeti od bolesti dišnog sustava.

“Održavanje zdravog načina života, kao što preporučuju mnoge nacionalne organizacije, obično uključuje iste ili slične preporuke zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti kako bi se poboljšalo cjelokupno zdravlje i zaštitilo od pojave mnogih kroničnih bolesti”, kaže Kiran Campbell.

Što se tiče vrste zdrave prehrane koja bi mogla biti najbolja za bivše pušače, Campbell predsatvlja smjernice za prehranu bivših pušača.

“Preporuke za zdravu prehranu uključuju odgovarajuću količinu voća, povrća i graha, cjelovitih žitarica, mliječnih proizvoda, bjelančevine, plodove mora i biljne bjelančevine te hranu koja sadrži masne kiseline.” Povrh toga, “preporuka također uključuje neka ograničenja kao što je ograničavanje unosa rafiniranih žitarica, natrija, dodanih šećera i zasićenih masti.”

Campbell također ističe da “postoji nekoliko hranjivih tvari koje bi pušači i bivši pušači trebali konzumirati više od onih koji ne puše”.

“Na primjer, vitamin C je jedina hranjiva tvar koju pušači trebaju više u usporedbi s onima koji se suzdržavaju od pušenja”, kaže Campbell.

“Pokazalo se da pušenje smanjuje razinu beta-karotena, selena, cinka, vitamina E i nekoliko vitamina B skupine. To je uglavnom zbog štetnih kancerogenih tvari prisutnih u cigaretama i dimu koji pušači udišu. Ima oksidativni učinak na tijelo i smanjuje bioraspoloživost ovih hranjivih tvari. Referenca također ističe da je za pušače manja vjerojatnost da će konzumirati voće i povrće, osobito ono s više vitamina C i karotena”, rekao je.

