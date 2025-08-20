Šest namirnica koje povećavaju nadutost, konzumirajte ih s oprezom

Ako želite smanjiti nadutost i masnoću na trbuhu, postoje neke namirnice koje biste trebali izbjegavati, a neke od njih bi vas mogle iznenaditi.
Prehrambeni tehnolog Dave Asprey otkrio je da ponekad hrana za koju mislite da je zdrava, zapravo uništava crijeva, prenosi Klix. S tim u vezi, podijelio je koje namirnice mogu uzrokovati nadutost i potaknuti nakupljanje masnoće na trbuhu.
Zobene pahuljice
Zob nudi mnoge zdravstvene prednosti, ali žitarica također može dovesti do nadutosti. Ona je puna spojeva zvanih lektini. Lektini su antinutrijenti koji se vežu za minerale u vašem tijelu i sprječavaju ih da ih apsorbirate.
Također se mogu prilijepiti za komponente sluznice crijeva i povećati propusnost, uzrokujući sindrom propusnih crijeva. Sindrom propusnih crijeva može dovesti do simptoma poput viška plinova, nadutosti i sistemske upale. Umjesto zobi, jedite odrezak i jaja za doručak za održivu energiju i bez nadutosti.
Sirove kupusnjače
Nekuhane kupusnjače bogate su vlaknima i mogu dovesti do nadutosti. Ako ćete jesti kupusnjače, prvo ih skuhajte. Sirove kupusnjače poput brokule, karfiola, prokulica i kupusa sadrži spojeve koji uzrokuju nadutost i plinove. Kuhanje može smanjiti te spojeve.
Dijetalni sokovi
Pijenje dijetalnih gaziranih pića također može dovesti do nadutosti. Dijetalna gazirana pića puna su umjetnih sladila koja remete crijevni mikrobiom i mogu dovesti do velike nadutosti. Kava vam daje puno više energije i neće vas nadutiti kao gazirana pića.
Grah
Poput zobi, grah sadrži lektine koji mogu dovesti do sindroma propusnog crijeva i nadutosti. Također je bogat neprobavljivim ugljikohidratima koji uzrokuju plinove. Bijela riža je bolji ugljikohidrat s niskim udjelom toksina.
Voće s visokim udjelom fruktoze
Voće s visokim udjelom fruktoze također dovodi do nadutosti. Mnogi ljudi ne podnose visoke nivoe fruktoze. Neki od simptoma netolerancije na fruktozu su plinovi i nadutost.
Voće s visokim udjelom fruktoze uključuje datulje, jabuke i kruške. Višak fruktoze također nije dobar za vašu jetru. Ne moraju svi stalno isključivati voće s visokim udjelom fruktoze. Samo budite svjesni. Zamijenite voće s visokim udjelom fruktoze onim s nižim udjelom fruktoze, uključujući borovnice, limune, limete i dinju.
Proteinske pločice
Budite oprezni s proteinskim pločicama. One obično sadrže mješavinu fermentabilnih vlakana, umjetnih sladila, veziva, orašastih plodova i voća s visokim udjelom fruktoze.
Ova kombinacija sastojaka može uzrokovati bujanje bakterija u vašim crijevima i stvaranje puno plinova. Također, protein u ovim pločicama obično je soja niske kvalitete, koja sadrži fitoestrogene koji mogu uzrokovati nadutost. Uzmite proteine iz mesa životinja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
