Zakonske izmjene donose i novost za skupinu osiguranika koji su izgubili status redovitog učenika ili redovitog studenta. Od 1. kolovoza obvezni su osobno pristupiti HZZO-u u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, tj. zaključno s 30. listopadom 2025. godine, te potom jednom u tri mjeseca. Ukoliko se ne jave osobno do 30. listopada, bit će odjavljeni iz obveznog zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti. Detaljnije se o ovoj obvezi može doznati na mrežnoj stranici HZZO-a.