Ove namirnice pomažu u regulaciji visokog tlaka

Banane su izuzetno bogate kalijem, mineralom koji pomaže tijelu da održi ravnotežu natrija – ključnog faktora za normalan krvni tlak. Redovita konzumacija banana može pomoći u smanjenju tlaka. Najbolje ih je jesti ujutro, samostalno, bez kombiniranja s drugim namirnicama. Preporučuje se ne jesti više od dvije banane dnevno zbog kalorijske vrijednosti.