Ove namirnice pomažu u regulaciji visokog tlaka

Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, predstavlja ozbiljan zdravstveni problem s kojim se suočava sve veći broj ljudi.
Dok se mnogi oslanjaju na doživotnu terapiju lijekovima, postoje i prirodni načini za kontrolu tlaka – prije svega kroz promjene u prehrani i načinu života.
Najčešći uzroci povišenog krvnog tlaka uključuju prekomjeran unos soli, kronični stres, pušenje, konzumaciju alkohola, dijabetes, ali i nasljedne faktore.
Rizik se povećava s godinama, pa se čak i osobama koje trenutačno nemaju problema s tlakom savjetuje zdrav, uravnotežen životni stil kao vid prevencije.
U većini slučajeva hipertenzija se razvija bez jasnih simptoma te se najčešće otkrije slučajno, prilikom redovitog mjerenja krvnog tlaka. Tjelesna aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i pravilna prehrana mogu znatno pridonijeti kontroli tlaka, a u nekim slučajevima i smanjiti potrebu za lijekovima.
Namirnice koje pomažu u snižavanju tlaka
Banane
Banane su izuzetno bogate kalijem, mineralom koji pomaže tijelu da održi ravnotežu natrija – ključnog faktora za normalan krvni tlak. Redovita konzumacija banana može pomoći u smanjenju tlaka. Najbolje ih je jesti ujutro, samostalno, bez kombiniranja s drugim namirnicama. Preporučuje se ne jesti više od dvije banane dnevno zbog kalorijske vrijednosti.
Osim kalija, banane sadrže i vitamin B6, željezo, fosfor, cink i prirodne šećere. Njihova konzumacija poboljšava probavu, podržava zdravlje srca i krvnih žila, jača imunitet, pomaže kod anemije, smanjuje grčeve nakon tjelesne aktivnosti, te doprinosi boljem raspoloženju zahvaljujući triptofanu – proteinu koji potiče proizvodnju serotonina.
Češnjak
Češnjak je prirodni saveznik u borbi protiv visokog tlaka. Potiče proizvodnju dušikova oksida u tijelu, koji širi krvne žile i poboljšava cirkulaciju. Važno je napomenuti da je djelotvoran samo svježi češnjak – suplementi poput kapsula i praha nemaju isti učinak prema brojnim istraživanjima.
Lisnato povrće
Povrće poput kelja, špinata i blitve sadrži visoke količine kalija, minerala koji pomaže u snižavanju razine natrija u organizmu. Ova ravnoteža ključna je za normalan krvni tlak, a lisnato povrće dodatno pridonosi zdravlju bubrega i kostiju.
Bobičasto voće
Jagode, borovnice, maline i kupine bogate su antioksidansima, posebno flavonoidima, koji pomažu u zaštiti krvnih žila i snižavanju tlaka. Redovita konzumacija bobičastog voća može imati dugoročne koristi za zdravlje srca, piše klix.ba.
