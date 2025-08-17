Oglas

I ukusne su

Ove namirnice pomažu u regulaciji visokog tlaka

author
N1 Info
|
17. kol. 2025. 19:53
tlak, visoki tlak, tlakomjer, bolest, EKG, infarkt
Pixabay / Ilustracija

Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, predstavlja ozbiljan zdravstveni problem s kojim se suočava sve veći broj ljudi.

Oglas

Dok se mnogi oslanjaju na doživotnu terapiju lijekovima, postoje i prirodni načini za kontrolu tlaka – prije svega kroz promjene u prehrani i načinu života.

Najčešći uzroci povišenog krvnog tlaka uključuju prekomjeran unos soli, kronični stres, pušenje, konzumaciju alkohola, dijabetes, ali i nasljedne faktore.

Rizik se povećava s godinama, pa se čak i osobama koje trenutačno nemaju problema s tlakom savjetuje zdrav, uravnotežen životni stil kao vid prevencije.

U većini slučajeva hipertenzija se razvija bez jasnih simptoma te se najčešće otkrije slučajno, prilikom redovitog mjerenja krvnog tlaka. Tjelesna aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i pravilna prehrana mogu znatno pridonijeti kontroli tlaka, a u nekim slučajevima i smanjiti potrebu za lijekovima.

Namirnice koje pomažu u snižavanju tlaka

Banane

Banane su izuzetno bogate kalijem, mineralom koji pomaže tijelu da održi ravnotežu natrija – ključnog faktora za normalan krvni tlak. Redovita konzumacija banana može pomoći u smanjenju tlaka. Najbolje ih je jesti ujutro, samostalno, bez kombiniranja s drugim namirnicama. Preporučuje se ne jesti više od dvije banane dnevno zbog kalorijske vrijednosti.

banane, voće
Pixabay / Ilustracija

Osim kalija, banane sadrže i vitamin B6, željezo, fosfor, cink i prirodne šećere. Njihova konzumacija poboljšava probavu, podržava zdravlje srca i krvnih žila, jača imunitet, pomaže kod anemije, smanjuje grčeve nakon tjelesne aktivnosti, te doprinosi boljem raspoloženju zahvaljujući triptofanu – proteinu koji potiče proizvodnju serotonina.

Češnjak

češnjak, režanj češnjaka, očišćeni češnjak
Pixabay / Ilustracija

Češnjak je prirodni saveznik u borbi protiv visokog tlaka. Potiče proizvodnju dušikova oksida u tijelu, koji širi krvne žile i poboljšava cirkulaciju. Važno je napomenuti da je djelotvoran samo svježi češnjak – suplementi poput kapsula i praha nemaju isti učinak prema brojnim istraživanjima.

Lisnato povrće

špinat
Unsplash

Povrće poput kelja, špinata i blitve sadrži visoke količine kalija, minerala koji pomaže u snižavanju razine natrija u organizmu. Ova ravnoteža ključna je za normalan krvni tlak, a lisnato povrće dodatno pridonosi zdravlju bubrega i kostiju.

Bobičasto voće

kupine
Pexels/Ilustracija

Jagode, borovnice, maline i kupine bogate su antioksidansima, posebno flavonoidima, koji pomažu u zaštiti krvnih žila i snižavanju tlaka. Redovita konzumacija bobičastog voća može imati dugoročne koristi za zdravlje srca, piše klix.ba.

Teme
hipertenzija visoki tlak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ