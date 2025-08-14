Vodič za ljetne vrućine: Što piti, jesti i raditi (a što izbjegavati)

Za lakše uspavljivanje pomaže hladan (ali ne prehladan) tuš prije spavanja, bez brisanja vlage, te lagana pidžama od prirodnih materijala. Kod rashladnih uređaja učinkovitiji su split modeli, iako su skuplji i troše više struje. Ventilatori ne snižavaju temperaturu, ali pružaju osjećaj svježine, pogotovo ako ispred njih stoji stalak s mokrim tkaninama.