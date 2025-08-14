Vodič za ljetne vrućine: Što piti, jesti i raditi (a što izbjegavati)

Europa je od sjevera do juga pod naletom visokih temperatura – za jedne užitak, za druge opterećenje.
Stručnjaci upozoravaju da su posebno ugroženi kronični bolesnici, osobe s prekomjernom težinom, stariji, bebe i mala djeca, jer se njihovo tijelo teže prilagođava vrućini.
Bolesno srce brže doseže granice izdržljivosti, a kod nekih lijekova za srce i krvožilni sustav možda će trebati prilagoditi doziranje. Osobe sa slabim venama mogu imati koristi od kompresijskih čarapa kako bi se spriječilo nakupljanje krvi u nogama, piše DW.
Što (ne) piti?
Preporučuje se dnevno unositi 2,5 do 3 litre tekućine – najbolji su izbor mineralna voda, ohlađeni biljni i voćni čajevi ili razrijeđeni sokovi, dok slatke limunade izazivaju dodatnu žeđ, a ledeno hladna pića mogu opteretiti želudac.
Alkohol širi krvne žile i dodatno opterećuje srce. Ljeti se savjetuju manji, lagani obroci bogati voćem i povrćem, uz malo više soli nego inače radi nadoknade minerala izgubljenih znojenjem.
Olakšanje donose vlažne krpe na vratu, rukama i nogama, osvježavajuće kupke te povremeno podizanje nogu.
Sport nije isključen, ali treba izbjegavati duže napore i aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a posebno se ne preporučuje starijima, djeci i osobama s problemima cirkulacije.
Isključite uređaje koji vam nisu nužni
U zatvorenim prostorima najbolje je koristiti vanjske žaluzine, rolete ili kapke, a prozore otvarati navečer i rano ujutro kada je vanjski zrak hladniji.
Stručnjaci se ne slažu oko optimalnog načina provjetravanja, no većina savjetuje držanje prozora zatvorenima tijekom dana.
Za lakše uspavljivanje pomaže hladan (ali ne prehladan) tuš prije spavanja, bez brisanja vlage, te lagana pidžama od prirodnih materijala. Kod rashladnih uređaja učinkovitiji su split modeli, iako su skuplji i troše više struje. Ventilatori ne snižavaju temperaturu, ali pružaju osjećaj svježine, pogotovo ako ispred njih stoji stalak s mokrim tkaninama.
Hladnjak ne treba raditi na maksimalnoj jačini – šest do osam stupnjeva dovoljno je za čuvanje hrane, a električne uređaje koji nisu nužni preporučuje se isključiti jer dodatno zagrijavaju prostor.
