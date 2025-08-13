Ove zemlje imaju najniže cijene goriva – pogledajte gdje je Hrvatska

Europska komisija svakog tjedna objavljuje statistiku cijena goriva u 19 europskih država, među kojima je i Hrvatska, što potrošačima omogućuje usporedbu i kupnju tamo gdje je jeftinije.
Oglas
Prema podacima od 7. kolovoza, Hrvatska se svrstava među jeftinije zemlje, no za stvarne uštede treba biti oprezan.
U mnogim državama cijene variraju od benzinske do benzinske postaje, a na autocestama su često više, piše Revija HAK.
Objavljene cijene predstavljaju prosjek – primjerice, u Hrvatskoj se može proći povoljnije od prosječnih 1,46 eura za Eurosuper ili 1,49 eura za Eurodizel ako se toči u gradovima ili izvan autocesta, gdje su cijene često oko 1,44 eura za Eurosuper i 1,46 eura za Eurodizel.
Prema podacima Europske komisije od 7. kolovoza, najjeftiniji benzin među promatranim državama ima Poljska (1,38 eura po litri), a slijede Češka (1,41 eura), Švedska (1,43 eura) i Slovenija (1,44 eura). Hrvatska je također među povoljnijima, s prosječnom cijenom od 1,47 eura. Najskuplji benzin je u Danskoj (1,98 eura), Nizozemskoj (1,91 eura) i Švicarskoj (1,84 eura).
Kad je riječ o dizelu, najniže cijene imaju Češka (1,39 eura), Španjolska (1,43 eura) i Luksemburg (1,44 eura), dok je Hrvatska s 1,49 eura po litri također u donjem dijelu ljestvice. Najviši iznosi bilježe se u Švicarskoj (1,92 eura), Danskoj (1,76 eura) i Nizozemskoj (1,71 eura).
Ažurne informacije o cijenama goriva u Hrvatskoj dostupne su na interaktivnoj karti HAK-a, koja prikazuje cijene na pojedinim benzinskim postajama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas