Mravi mogu predstavljati ozbiljnu smetnju u kućanstvu - napadaju ostavu, hranu, pa čak i sobne biljke.
Iako se čine bezazlenima, kad se namnože, stječe se dojam da su preplavili cijeli dom.
Srećom, za njihovo uklanjanje nisu potrebna skupa kemijska sredstva - učinkovita rješenja često se već nalaze u vašoj kuhinji.
Domaće smjese protiv mrava možete napraviti od osnovnih namirnica koje većina ljudi ima u kući: sol, šećer, ocat, soda bikarbona, limunska kiselina i tekućina za pranje suđa. Uz dodatak eteričnih ulja ili začina, ove kombinacije postaju prirodni repelenti koji učinkovito tjeraju insekte.
Ocat i voda
Jedan od najjednostavnijih načina za tjeranje mrava jest mješavina octa i vode u omjeru 2:1. Ulijte tekućinu u bočicu s raspršivačem i poprskajte mjesta na kojima se mravi pojavljuju.
Soda bikarbona i šećer u prahu
Pomiješajte jednake količine sode bikarbone i šećera u prahu te pospite po površinama gdje se mravi okupljaju. Šećer ih privlači, a soda im ometa probavu, pa će brzo nestati.
Sapunica u prokuhanoj vodi
Još jedno učinkovito rješenje jest dodavanje tekućine za suđe u prokuhanu vodu. Kada se smjesa malo ohladi, poprskajte njome kritična mjesta. Ova kombinacija učinkovito uništava tragove feromona koje mravi ostavljaju, čime se prekida njihova komunikacija, piše klix.ba.
