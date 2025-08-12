Najlakši i najhrskaviji uštipci ikad – bez jaja i bez kvasca

Za ove uštipke vam ne treba kvasac ni jaja, a ipak su mekani iznutra i hrskavi izvana
Manje od 20 minuta
Ako tražite brz, jednostavan i povoljan recept za doručak ili večeru, ovi uštipci bez jaja i kvasca su pravo otkriće. Gotovi su za manje od 20 minuta, a idealni su uz jogurt, sir ili ajvar.
Sastojci:
- 250 ml jogurta (može i kefir)
- 300 g glatkog brašna (po potrebi malo više)
- 1 prašak za pecivo
- prstohvat soli
- ulje za prženje
Priprema:
- U zdjeli pomiješajte jogurt, sol i prašak za pecivo.
- Dodajte brašno i zamijesite mekano, ali neljepljivo tijesto.
- Po potrebi dodajte još malo brašna dok se tijesto ne prestane lijepiti.
- Tijesto odmah razvaljajte na debljinu prsta i narežite na komade (možete koristiti čašu, nož ili modlu).
- U zagrijanom ulju pržite uštipke s obje strane dok ne dobiju zlatnu boju.
Savjeti:
- Tijesto ne treba odmarati.
- Pržite na srednje jakoj vatri kako bi uštipci ostali prozračni i mekani.
- Po želji dodajte u tijesto sitno sjeckani peršun, bijeli luk u prahu ili komadiće sira
