Najlakši i najhrskaviji uštipci ikad – bez jaja i bez kvasca

author
N1 BiH
|
12. kol. 2025. 21:25
Pexels / Ilustracija

Za ove uštipke vam ne treba kvasac ni jaja, a ipak su mekani iznutra i hrskavi izvana

Ako tražite brz, jednostavan i povoljan recept za doručak ili večeru, ovi uštipci bez jaja i kvasca su pravo otkriće. Gotovi su za manje od 20 minuta, a idealni su uz jogurt, sir ili ajvar.

Sastojci:

  • 250 ml jogurta (može i kefir)
  • 300 g glatkog brašna (po potrebi malo više)
  • 1 prašak za pecivo
  • prstohvat soli
  • ulje za prženje

Pexels / Ilustracija

Priprema:

  1. U zdjeli pomiješajte jogurt, sol i prašak za pecivo.
  2. Dodajte brašno i zamijesite mekano, ali neljepljivo tijesto.
  3. Po potrebi dodajte još malo brašna dok se tijesto ne prestane lijepiti.
  4. Tijesto odmah razvaljajte na debljinu prsta i narežite na komade (možete koristiti čašu, nož ili modlu).
  5. U zagrijanom ulju pržite uštipke s obje strane dok ne dobiju zlatnu boju.

Savjeti:

  • Tijesto ne treba odmarati.
  • Pržite na srednje jakoj vatri kako bi uštipci ostali prozračni i mekani.
  • Po želji dodajte u tijesto sitno sjeckani peršun, bijeli luk u prahu ili komadiće sira
Teme
hrskavo tijesto recept za doručak recept za uštipke slani uštipci tijesto uštipci bez jaja za večeru

