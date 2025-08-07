Je li nam tijekom vrućih ljetnih mjeseci potrebna samo voda?

"Do gubitka tekućine najčešće dolazi uslijed proljeva, povraćanja, kao i znojenja koje se pojačava na visokim vanjskim temperaturama, čak i kada nema intenzivne tjelesne aktivnosti. S druge strane, do dehidracije može doći i kada je unos tekućine smanjen, bilo zbog slabog osjećaja žeđi ili smanjenog apetita, jer se voda unosi i putem hrane. Na povećan rizik utječu i određene bolesti i stanja – na primjer infekcije praćene povišenom tjelesnom temperaturom i pojačanim znojenjem, kao i kronične bolesti poput dijabetesa, osobito dijabetesa insipidusa, jer su praćene povećanim izlučivanjem tekućine. Starije osobe također su u rizičnoj skupini jer često imaju oslabljen osjećaj žeđi, a to ih čini posebno ranjivima tijekom visokih temperatura. Osim toga, dijete koje podrazumijevaju smanjen unos tekućine, eliminacijske dijete, kao i konzumacija alkohola, koji ima diuretski učinak, mogu pridonijeti dodatnom gubitku tekućine. Na kraju, i vremenski uvjeti igraju značajnu ulogu. Ekstremne temperature, osobito kada su praćene visokom vlagom u zraku, predstavljaju dodatni izazov za organizam. Meteoropati su posebno osjetljivi na takve promjene, a ako se ne prilagode na vrijeme, rizik od dehidracije je visok", naglašava doc. dr. Marković.