Ako ste se pitali
Je li nam tijekom vrućih ljetnih mjeseci potrebna samo voda?
Dolaskom ljetnih mjeseci i visokih temperatura, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj hidrataciji organizma.
Osim odgovarajućeg unosa tekućine, važno je obratiti pažnju i na dovoljan unos mikronutrijenata, vitamina i minerala.
Dinamičan stil života i visoke temperature dovode do pojačanog znojenja, čime se gube nužni elektroliti koje je važno nadoknaditi. Bez obzira na to osjećamo li žeđ ili ne, dovoljan unos tekućine ključan je za sprječavanje dehidracije, osobito tijekom vrućih ljetnih dana. Za optimalnu hidrataciju preporučuju se napitci koji se lako podnose, ugodnog su okusa, a pritom imaju uravnotežen sadržaj vitamina i elektrolita.
"Dehidracija usporava rad svih organa i sustava u tijelu, a njezini simptomi variraju ovisno o stupnju. Najčešći su glavobolja, umor, pospanost, opća slabost, problemi s probavom, kao i teškoće s koncentracijom i pamćenjem. Pravilan i dovoljan unos tekućine, kao i ključnih vitamina i minerala može značajno doprinijeti očuvanju vitalnosti organizma, jačanju imuniteta, boljem metabolizmu i općem blagostanju, osobito kod osoba koje vode aktivan način života, ali i kod onih koji više vremena provode u zatvorenom", objašnjava doc. dr. Srđan Marković, gastroenterolog i specijalist interne medicine iz KBC Zvezdara za City Magazin.
Natrij, magnezij, kalcij, kalij i kloridi najvažniji su elektroliti – minerali nužni za život. Oni doprinose normalnoj funkciji mišića i živčanog sustava, kao i normalnom metabolizmu i stvaranju energije. Osim minerala, i vitamini imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Podržavaju imunološki sustav, rast i razvoj, a mnogi fiziološki procesi u organizmu ne mogu se odvijati bez njihova prisustva.
Nedostatak elektrolita i vitamina, kao i stanje dehidracije, može dovesti do mišićne slabosti, umora i iscrpljenosti, a u ekstremnim slučajevima, osobito na visokim temperaturama, i do gubitka svijesti. Dehidracija nastaje kada gubitak tekućine iz organizma premaši njezin unos.
"Do gubitka tekućine najčešće dolazi uslijed proljeva, povraćanja, kao i znojenja koje se pojačava na visokim vanjskim temperaturama, čak i kada nema intenzivne tjelesne aktivnosti. S druge strane, do dehidracije može doći i kada je unos tekućine smanjen, bilo zbog slabog osjećaja žeđi ili smanjenog apetita, jer se voda unosi i putem hrane. Na povećan rizik utječu i određene bolesti i stanja – na primjer infekcije praćene povišenom tjelesnom temperaturom i pojačanim znojenjem, kao i kronične bolesti poput dijabetesa, osobito dijabetesa insipidusa, jer su praćene povećanim izlučivanjem tekućine. Starije osobe također su u rizičnoj skupini jer često imaju oslabljen osjećaj žeđi, a to ih čini posebno ranjivima tijekom visokih temperatura. Osim toga, dijete koje podrazumijevaju smanjen unos tekućine, eliminacijske dijete, kao i konzumacija alkohola, koji ima diuretski učinak, mogu pridonijeti dodatnom gubitku tekućine. Na kraju, i vremenski uvjeti igraju značajnu ulogu. Ekstremne temperature, osobito kada su praćene visokom vlagom u zraku, predstavljaju dodatni izazov za organizam. Meteoropati su posebno osjetljivi na takve promjene, a ako se ne prilagode na vrijeme, rizik od dehidracije je visok", naglašava doc. dr. Marković.
Rani simptomi dehidracije su, prema njegovim riječima, suha usta, osjećaj umora, vrtoglavica, smanjena količina ili tamnija boja mokraće. Prepoznavanjem tih signala i pravovremenim djelovanjem moguće je izbjeći komplikacije.
"Za rehidraciju organizma i obnavljanje energije nije dovoljna samo voda. Učinkovitiju rehidraciju pružaju napitci koji sadrže kombinaciju ugljikohidrata, vitamina i elektrolita. Oni su dokazano bolji u odgađanju pojave umora u usporedbi s običnom vodom, jer nadoknađuju sve ono što se gubi znojenjem. Na tržištu su dostupni brojni pripravci za rehidraciju koji sadrže kombinaciju elektrolita, vitamina i ugljikohidrata, među kojima se nalaze i praktični oblici poput šumećih tableta, koje omogućuju laku i brzu primjenu. Ti pripravci se jednostavno pripremaju, brzo se apsorbiraju i zato djeluju učinkovito. Prednost im je i to što se lako otapaju u vodi, ugodnog su okusa poput limuna ili kole i pogodni su za uporabu kod kuće, na poslu, tijekom putovanja ili tjelesne aktivnosti. Neki od njih, kao dodatak, sadrže i kofein, što može pridonijeti budnosti i boljoj mentalnoj svježini tijekom dana", kaže doc. dr. Marković.
Prema njegovim riječima, uvođenjem takvih napitaka u svakodnevnu rutinu, tijelo ne dobiva samo vodu, već i cjelovit set podrške koji pomaže očuvanju ravnoteže u organizmu. Bilo da ste na treningu, u šetnji, na bazenu, plaži, na poslu ili u automobilu – hidratacija koja osvježava, remineralizira i energizira pravi je saveznik tijekom ljeta, ali i cijele godine. Treba napomenuti i da je iznimno važno obratiti pažnju na to kako se napitci čuvaju nakon pripreme.
"Ako se napitak ne konzumira odmah, preporučuje se da se ne drži u plastičnim, već u odgovarajućim termo bocama koje održavaju temperaturu i štite napitak od vanjskih utjecaja. Time se produžuje njegova svježina i čuvaju nutritivna svojstva", savjetuje dr. Marković, dodajući da je važno birati boce koje ne sadrže BPA i ftalate, jer to dodatno doprinosi sigurnosti sadržaja.
