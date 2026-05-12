86% Hrvata želi više putovati u 2026., a gotovo dvije trećine traži odmak od digitalnog svijeta

Kada je riječ o iskustvima tijekom putovanja, Hrvati najčešće traže predah, emociju i nešto novo. 58% navodi da nova iskustva na putovanjima traži kako bi se opustili i odmaknuli od svakodnevice, a isti udio kaže da putuje kako bi stvarao trajne uspomene s prijateljima i obitelji. To je više od europskog prosjeka, koji iznosi 55%, odnosno 50%. Istodobno, 40% Hrvata putuje kako bi proširilo perspektivu i bolje razumjelo svijet, 39% kako bi isprobalo novu hranu, aktivnosti ili tradicije, a 31% kako bi izašli iz zone komfora – znatno više od europskog prosjeka od 22%.