AI u gospodarstvu: Samo se pet posto tvrtki redovito educira

Podijeli :

HGK

Na konferenciji Hrvatske gospodarske komore predstavljeno je prvo istraživanje o umjetnoj inteligenciji u hrvatskom gospodarstvu.

Umjetna inteligencija bi mogla povećati svjetsko gospodarstvo za gotovo 16 bilijuna dolara do 2030. godine. Što to znači za hrvatske tvrtke i tržište rada, pokazalo je prvo istraživanje o umjetnoj inteligenciji u hrvatskom gospodarstvu koje su proveli Hrvatska gospodarska komora i Best Advisory. Istraživanje u kojem su sudjelovale 342 tvrtke predstavljeno je danas u Zagrebu na tradicionalnoj konferenciji HGK i njezinog Udruženja za IT, uz temu Umjetna inteligencija i kibernetička sigurnost u gospodarstvu.

Prema rezultatima istraživanja čak 92 posto poduzeća umjetnu inteligenciju smatra važnom komponentnom. No, gotovo dvije trećine ispitanika nema razvijenu strategiju primjene umjetne inteligencije u svome poslovanju. Ovaj je jaz još značajniji kada se uzme u obzir da 82 posto ispitanika očekuje financijske koristi od ulaganja u AI.

Čak 75 posto ispitanika ispravno identificira nedostatak znanja i vještina upravo kao glavni izazov u primjeni AI-a. Samo pet posto poduzeća u Hrvatskoj redovito održava edukacije o umjetnoj inteligenciji, njih 20 posto ponekad, dok je istodobno prosječna ocjena za razinu stručnosti i znanja zaposlenika o AI tehnologijama 2,41 (na skali od 1 do 5).

“Ključ uspjeha leži u sposobnosti poduzeća da integriraju ove tehnologije na način koji je usklađen s njihovim specifičnim potrebama i strateškim ciljevima, na etičan i odgovarajući način,” ističe potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš, koji je najavio da Komora sljedeće godine pokreće i AI akademiju HGK s ciljem educiranja tvrtki i njihovih zaposlenika, a prvo izdanje planirano je za ožujak.

Kako stojimo na razini EU, predstavila je Hillary Mine, predsjednica Izvršnog odbora udruženja DigitalEurope.

“Samo osam posto europskih tvrtki koristi AI, što je daleko od cilja Komisije od 75 posto do 2030. Jedva tri posto svjetskih jednoroga dolazi iz EU. Vidimo velike prilike za poslovanje i društvo uz AI, kao i inovacije već afirmiranih i novih igrača u ovoj domeni na dnevnoj bazi. Trebamo fleksibilan i logičan regulatorni okvir koji ne sputava tvrtke, već im pomaže,” poručila je Mine u kontekstu nadolazeće regulative – EU AI Act.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Smijete li i dalje jesti jaja ako imate visoki kolesterol? Evo što kažu liječnici Kupujete rabljeni automobil? Ovo su znakovi da je vozilo sudjelovalo u sudaru