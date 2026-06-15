Ovo su nove cijene goriva

Donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1735 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1145 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0636 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg za smjesu propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike, stoji u priopćenju Vlade RH.