od 16. lipnja
Ovo su nove cijene goriva
Kako je ranije najavljeno, od utorka na snagu stupaju nove cijene goriva koje će se primjenjivati u iduća dva tjedna, odlučila je Vlada u ponedjeljak. Vrijedit će od 16. lipnja.
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Donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1735 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1145 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0636 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg za smjesu propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike, stoji u priopćenju Vlade RH.
Donesena je i Uredba o trošarinama kojima su utvrđene trošarine:
- na bezolovni motorni benzin 412,31 eura na 1000 litara, odnosno 0,4123 eura po litri
- na dizelsko gorivo 340,00 eura na 1000 litara, odnosno 0,3400 eura po litri.
Nove cijene iznosit će:
- 1,57 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)
- 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,02 EUR/l)
- 1,06 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,03 EUR/l)
- 1,29 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,06 EUR/kg)
- 1,87 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg).
S obzirom na projicirani pad maloprodajnih cijena goriva, Vlada je energetskim subjektima premiju ograničila u odnosu na prethodno 14 dnevno razdoblje za prosječno 0,02 EUR/l više na pojedini naftni derivat te vratila 0,01 EUR/l trošarina na bezolovni benzin, odnosno 0,02 EUR/l na dizel, dodaje se.
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,69 EUR/l za benzinsko gorivo
- 1,78 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,11 EUR/l za plavi dizel
- 1,40 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,11 EUR/kg za UNP za boce.
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