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pronađena četiri tijela

FOTO, VIDEO / Pogledajte kako izgleda katamaran nakon tragične pomorske nesreće

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N1 Info
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15. lip. 2026. 12:28
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Split
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara jedrilice s katamaranom u splitskom akvatoriju, doznaje se u ponedjeljak od kapetana Lučke kapetanije Željka Kuštere.

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"Uslijedit će zahtjevna aktivnost izvlačenje tijela iz olupine, a Državno odvjetništvo će izdati nalog za vađenja jedrilice s dubine veće od 50 metara", rekao je Kuštera.

Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba.

15.06.2026., Split - Putnicki katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreci s jedrilicom Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
15.06.2026., Split - Putnicki katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreci s jedrilicom Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
15.06.2026., Split - Putnicki katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreci s jedrilicom Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas ja pronađeno i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo.

Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti.

Svi stradali su češki državljani, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Teme
jedrilica katamaran pomorska nesreća split

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