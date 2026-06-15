FOTO, VIDEO / Pogledajte kako izgleda katamaran nakon tragične pomorske nesreće

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara jedrilice s katamaranom u splitskom akvatoriju, doznaje se u ponedjeljak od kapetana Lučke kapetanije Željka Kuštere.

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"Uslijedit će zahtjevna aktivnost izvlačenje tijela iz olupine, a Državno odvjetništvo će izdati nalog za vađenja jedrilice s dubine veće od 50 metara", rekao je Kuštera.

Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba.

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Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas ja pronađeno i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo.

Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti.

Svi stradali su češki državljani, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.