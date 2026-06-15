AI Central Point: AI i turizam

Dok većina ljudi umjetnu inteligenciju još uvijek povezuje s chatbotovima i generiranjem sadržaja, jedna od industrija u kojoj bi njezin utjecaj mogao biti najvidljiviji već u sljedećih nekoliko godina jest upravo turizam. U novoj epizodi emisije AI Central Point, posvećenoj temi umjetne inteligencije i turizma, o tim su pitanjima razgovarali Goran Mrvoš, osnivač i direktor tvrtke Infosit, te Luka Miškić, direktor prodaje kompanije Algorise.

Podijeli

Oglas