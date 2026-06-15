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AUTOR ACO MOMČILOVIĆ

AI Central Point: AI i turizam

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N1 Info
|
15. lip. 2026. 12:30
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Dok većina ljudi umjetnu inteligenciju još uvijek povezuje s chatbotovima i generiranjem sadržaja, jedna od industrija u kojoj bi njezin utjecaj mogao biti najvidljiviji već u sljedećih nekoliko godina jest upravo turizam. U novoj epizodi emisije AI Central Point, posvećenoj temi umjetne inteligencije i turizma, o tim su pitanjima razgovarali Goran Mrvoš, osnivač i direktor tvrtke Infosit, te Luka Miškić, direktor prodaje kompanije Algorise.

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Teme
aco momčilović ai central point n1tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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