Tragedija
U kakvom su stanju osobe koje su preživjele pomorsku nesreću kod Splitskih vrata?
U pomorskoj nesreći, u kojoj su jučer kod Splitskih vrata, poginule četiri osobe sudjelovao je putnički brod i jedrilica pod francuskom zastavom.
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U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osam osoba. U popodnevnim satima u KBC Split prebačene su četiri osobe, tri žene i jedan muškarac, svi državljani Češke Republike.
"Nakon opservacije dvije žene i jedan muškarac pušteni su na kućnu njegu, dok je jedna češka državljanka hospitalizirana na Klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Osoba se dobro oporavlja i nije životno ugrožena", pojasnila je Kristina Bitanga iz KBC Split za Dalmaciju Danas.
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