Pritom valja istaknuti i fleksibilniju EU regulativu oko skladišta u odnosu na onu prvotnu. Naime, u lipnju 2022., kao dio hitnog odgovora na nagli pad ruskih isporuka, Vijeće i Europski parlament usvojili su uredbu kojom je propisano da države članice moraju osigurati da su njihova skladišta plina popunjena najmanje 80 posto do 1. studenoga 2022., a potom 90 posto svake sljedeće godine. Cilj je bio jednostavan, spriječiti scenarij u kojem Europa ulazi u zimu s praznim skladištima ako bi Rusija potpuno obustavila isporuke. Ta mjera je bila izrazito učinkovita u stabilizaciji povjerenja tržišta. EU je u više sezona zaredom ušla u zimu s vrlo visokim razinama zapunjenosti, često i iznad 95 posto. Time je smanjen rizik fizičke nestašice i ublažen strah od restrikcija, ali se kod velikog djela europske javnosti stvorila percepcija o nužnosti takve razine zapunjenosti za funkcioniranje europskog plinskog sustava.