Banke najavljuju podizanje naknada, HNB traži da to ne čine. Evo koliki su iznosi

Podijeli :

Duško Jaramaz/PIXSELL

Organizatori bojkota trgovina najavili su da će od ovoga tjedna proširiti ga i na banke koje su ove godine već povisile neke naknade i cijene usluga ili najavile da će to učiniti.

Zbog najave podizanja bankarskih naknada, prošloga tjedna čelni ljudi Hrvatske narodne banke (HNB) održali su sastanak s predstavnicima banaka u Hrvatskoj zatraživši od njih da odustanu od toga.

HNB sazvao sve bankare i zaprijetio im: “To vam ne može biti izgovor za poskupljenje!”

Lani u lipnju HNB je svim bankama poslao okružno pismo tražeći u njemu da definiraju metodologije obračuna naknada. No, neke su banke to iskoristile kao priliku da povećaju dio svojih naknada.

Uskoro novi rast naknada?

Istodobno, Ministarstvo financija pripremilo je zakonski prijedlog prema kojemu banke više ne bi smjele naplaćivati naknade za vođenje bankovnih računa preko kojih se građanima isplaćuju plaće i mirovine. Ministar financija Marko Primorac argument za to nalazi u činjenici da je posao isplate plaća i mirovina delegiran bankama te da stoga banke ne bi smjele jednostrano određivati naknade, odnosno naplaćivati uslugu za delegirani posao.

Banke umirovljenicima uskoro neće naplaćivati naknade za vođenje određenih računa

Novi list piše da se na proljeće očekuje novi val povećanja naknada jer bankari tvrde da i njima rastu troškovi poslovanja.

Usporedili smo prema pregledniku HNB-a iznose triju naknada, među kojima i onu najčešće spominjanu naknadu za vođenje računa, u veljači prošle godine te sada u sedam banaka s najraširenijom mrežom poslovnica u Hrvatskoj. Banke smo naveli po abecednom redu, a ne po njihovoj snazi odnosno visini dobiti.

VOĐENJE RAČUNA

Najviši mjesečni iznos vođenja računa je u Addiko banci, a najniži u Zagrebačkoj banci. Unatrag godinu dana tri su banke podigle iznos naknade za vođenje računa (HPB, OTP i PBZ), a najviše PBZ, za 42 eurocenta.

Banke građanima naplaćuju i po nekoliko naknada. Evo kolike su u onim najvećima

No i s najvećim podizanjem naknade, PBZ uz ZABA-u i dalje ima najnižu naknadu za vođenje računa.

(veljača 2024. – veljača 2025.)

Addiko 3,32 EUR >> 3,32 EUR

Erste 2,00 EUR >> 2,00 EUR

HPB 1,59 EUR >> 1,89 EUR

OTP 1,59 EUR >> 1,90 EUR

PBZ 1,19 EUR >> 1,61 EUR

RBA 2,00 EUR >> 2,00 EUR

ZABA 1,59 EUR >> 1,59 EUR

ON-LINE BANKARSTVO

INTERNET BANKARSTVO

Addiko 1,79 EUR

Erste 0 EUR

HPB 1,33 EUR

OTP 1,33 EUR

PBZ 1,59 EUR

RBA 1,19 EUR

ZABA 1,33 EUR

Naknadu za online bankarstvo jedino ne naplaćuje Erste&Steiermärkische Bank, dok ih ostale banke napaćuju u rasponu od 1,19 eura (RBA) do 1,79 eura (Addiko). Naknadu za ovu uslugu nijedna od sedam spomenutih bnanaka nije podizala u protkelih godinu dana.

MOBILNO BANKARSTVO

Što se tiče usluge mobilnog bankarstva, ne naplaćuju ga dvije banke – Addiko i Erste.

HNB postrožava kriterije kreditiranja i upozorava na rast “neurednih” otplata

Najnižu naknadu naplaćuje OTP banka, a najvišu PBZ.

Ni naknadu za ovu uslugu nijedna od spomenutih banaka nije podizala u posljednjih godinu dana.

Addiko 0 EUR

Erste 0 EUR

HPB 1,33 EUR

OTP 1,06 EUR

PBZ 1,59 EUR

RBA 1,46 EUR

ZABA 1,33 EUR

PREKORAČENJE

Naknadu za prekoračenje po tekućem računu spomenute banke naplaćuju u rasponu od 4,60 posto do 7 posto. Četiri banke (Erste, HPB, PBZ i RBA) nisu ih podizale od veljače prošle godine naovamo.

Vođenje računa i podizanje novca uskoro će biti besplatni

Tu je naknadu podigla jedino Addiko banka koja je naplaćuje u četiri ranga – od prekoračenja za iznose od 130 do 1.995 eura do iznosa u rangu od 3.985,01 do 5.310 eura. Iznos ove nakande u proteklih godinu dana smanjile su OTP i ZABA. Najvišu naknadu za prekoračenje po tekućem računu naplaćuje RBA – 7 posto.

Addiko 3,75%-5,90% >> 4,60%-6,75%

Erste 5,77% >> 5,77%

HPB 5,55% >> 5,55%

OTP 6,60% >> 5,98%

PBZ 5,94% >> 5,94%

RBA 7,00% >> 7,00%

ZABA 7,19% >> 6,37%

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.