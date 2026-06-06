Hrvati ne žele na najskuplje nogometno prvenstvo u povijesti? "Kao da je ukleto. Nitko se nije javio!"

"Ne, nikad ne bih izdvojio toliki novac za to. Znam da neki ljudi žive za nogomet, cijelu godinu štede i vjerujem da njima to nije problem. Ali ja to nikad ne bih napravio. Imamo televizor, možemo gledati utakmice na trgu. Stvarno mislim da nema potrebe za tim", rekao je drugi građanin.