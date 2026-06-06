NEUOBIČAJENA SITUACIJA
Hrvati ne žele na najskuplje nogometno prvenstvo u povijesti? "Kao da je ukleto. Nitko se nije javio!"
Najskuplje Svjetsko prvenstvo u povijesti je pred vratima, no među hrvatskim navijačima ne postoji jedinstveno raspoloženje oko odlaska u SAD i Kanadu.
Dok se govori o visokim cijenama, slabijem interesu i čak povlačenju pojedinih aranžmana, dio turističkih agencija i navijačkih udruga uvjeren je da će Hrvatska i na sjevernoameričkom kontinentu imati snažnu podršku.
Aranžmani za odlazak na Svjetsko prvenstvo penju se na nekoliko tisuća eura, zbog čega mnogi Hrvati o putovanju preko Atlantika ne razmišljaju ni u teoriji.
"Ako netko želi i može si to priuštiti, neka ide"
"Preskupo je. Znamo svi kakav je standard u Hrvatskoj. Rijetki su sretnici koji si to mogu priuštiti", komentirao je jedan građanin.
"Ne, nikad ne bih izdvojio toliki novac za to. Znam da neki ljudi žive za nogomet, cijelu godinu štede i vjerujem da njima to nije problem. Ali ja to nikad ne bih napravio. Imamo televizor, možemo gledati utakmice na trgu. Stvarno mislim da nema potrebe za tim", rekao je drugi građanin.
"Ako netko želi i može si to priuštiti, neka ide", kratko je poručio još jedan sugovornik.
No oni koji žele pratiti Vatrene uživo morat će ozbiljno posegnuti u džep. Oni koji su putovanje počeli planirati još prošlog prosinca mogli su složiti privatni aranžman za grupnu fazu za oko 2500 eura. Danas je taj iznos gotovo dvostruko veći.
Prosječan navijač koji želi pratiti Hrvatsku u Dallasu, Torontu i Philadelphiji mora računati na trošak od oko 5500 eura. Najviše su poskupjeli zrakoplovni letovi, dijelom zbog rasta cijena goriva i nestabilne situacije na Bliskom istoku. Istodobno rastu i cijene smještaja te ulaznica kako se prvenstvo približava.
Dio turističkih agencija tvrdi da interesa za putovanja na Svjetsko prvenstvo nema ni približno onoliko koliko se očekivalo. Neki su zato svoje aranžmane za Ameriku već povukli iz prodaje. Među njima je i Hrvatski klub putnika.
Nisu svi pesimistični
"Kao da je ukleto. Nitko se nije javio. Kao da se COVID vratio. Telefon nije zvonio, nije stigao nijedan mail", rekao je Hrvoje Šalković iz Hrvatskog kluba putnika.
Smatra da razlog nisu samo visoke cijene nego i opća percepcija Amerike, koja mnogima trenutačno nije privlačna destinacija.
"Postoje neka loša energija i loša klima. I zbog rata u Iranu i zbog Amerike trenutačno. Ljudi se pitaju hoće li im gledati Instagram kada budu ulazili u zemlju, kako će se prema njima ponašati. Jako je loša klima, jako loša energija", kazao je Šalković.
Ipak, nisu svi tako pesimistični. U turističkoj agenciji Ban Tours tvrde da među istinskim ljubiteljima nogometa interesa ne nedostaje.
"Imamo stalnu bazu korporativnih i individualnih klijenata koji su veliki ljubitelji nogometa. Ti ljudi uvijek putuju. Važno je reći da imamo aranžmane prilagođene potrebama naših putnika i da odgovaraju onome što oni žele i što su spremni platiti", rekla je Sara Matić iz Ban Toursa.
Da hrvatska podrška ni ovoga puta neće izostati uvjereni su i u navijačkoj udruzi Mi Hrvati.
"Hrvatski sektor uvijek će biti u cijelosti rasprodan. Bit će ispunjen do posljednjeg mjesta, kao što je bio na svim utakmicama i prvenstvima dosad. Još uvijek dobivamo upite ima li karata za naše utakmice", rekao je Vedran Pajić iz udruge Mi Hrvati.
Najskuplje Svjetsko prvenstvo u povijesti za mnoge će ostati nedostižno, ali za neke i dalje neodoljivo. Dok će jedni utakmice pratiti iz svojih dnevnih boravaka, drugi su zbog Vatrenih spremni potrošiti i značajan dio godišnjeg budžeta. Nema sumnje da će tako biti i ovoga puta.
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