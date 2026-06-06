Arheolozi otvorili 700 godina star kraljičin lijes: Ostali u šoku zbog otkrića koja nitko nije očekivao

Još jedna grobnica potpuno je srušila dosadašnje pretpostavke povjesničara. Stručnjaci su bili uvjereni da se u njoj nalazi slavni vitez Artau de Foces. No nakon otvaranja pronašli su posmrtne ostatke dviju odraslih žena i troje dojenčadi. Jedna od žena još je uvijek imala vidljive ostatke spletene kose. Od viteza nije bilo ni traga.