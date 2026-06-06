TAJNE BARCELONE
Arheolozi otvorili 700 godina star kraljičin lijes: Ostali u šoku zbog otkrića koja nitko nije očekivao
Prilikom otvaranja stoljećima zatvorenih grobnica u jednom od najvažnijih španjolskih samostana arheolozi su očekivali odgovore iz prošlosti. Umjesto toga, naišli su na niz novih misterija – od neobičnog kraljičina groba do kostura s ozljedama koje ni danas nemaju objašnjenje.
U Kraljevskom samostanu svete Marije Pedralbes u Barceloni, koji ove godine obilježava 700. obljetnicu postojanja, arheolozi su proveli jedno od najzanimljivijih istraživanja posljednjih godina.
Proučavajući najstarije grobnice u samostanu, otkrili su iznenađujuće detalje o životu, smrti i pogrebnim običajima srednjovjekovne Katalonije, ali i otvorili niz pitanja na koja povijest zasad nema odgovore.
Samostan je 1327. godine osnovala kraljica Elisenda de Montcada, supruga aragonskog i valencijskog kralja Jakova II.
Nakon muževe smrti preselila se u kraljevsku palaču koju je dala sagraditi uz samostan. Kad je u lipnju 1364. umrla u dobi od oko 70 godina, pokopana je upravo u ustanovi koju je sama osnovala.
Neočekivani rezultati iskopavanja
U sklopu priprema za veliku obljetnicu, istraživački tim prvi je put detaljno proučio osam najstarijih grobova u samostanu. Arheološke, antropološke i genetske analize donijele su neočekivane rezultate. Umjesto očekivanog broja pokojnika, u grobnicama su pronašli čak 25 kostura, znatno više nego što se dosad pretpostavljalo, piše slovenski Metropolitan.
Koristeći povijesne izvore, pogrebne predmete i analizu pokopnih običaja, stručnjaci su potvrdili da među posmrtnim ostacima doista počiva kraljica Elisenda.
Pokopana je u drvenom srednjovjekovnom lijesu na neobičnoj lokaciji između crkve i samostanskog klaustra. Istraživači smatraju da je mjesto odabrano simbolično, kako bi odražavalo njezinu dvostruku ulogu kraljice i utemeljiteljice samostana.
Rane na lubanjama
Iako je bila jedna od najutjecajnijih žena svojeg vremena, pokopana je u jednostavnoj redovničkoj odjeći. Ipak, arheolozi su u njezinu lijesu pronašli ostatke svile ukrašene zlatnim nitima te grančice ružmarina i mirte. Analiza kostiju pokazala je da je u poznijim godinama patila od osteoartritisa.
Još veća iznenađenja donijele su druge grobnice. Među njima su pronađeni posmrtni ostaci prve opatice samostana Sobirane Olzet, koja je na licu imala ozljedu za koju stručnjaci vjeruju da je mogla nastati ubodom nožem neposredno prije smrti ili u trenutku smrti.
Posebno zagonetna pokazala se grobnica za koju se dugo vjerovalo da pripada drugoj opatici, Francesci Saportelli. Umjesto jedne osobe, u njoj su pronađeni ostaci čak devet ljudi. Među njima su bila i četvorica muškaraca s ubodnim ranama na lubanjama. Što im se dogodilo i zašto su pokopani u samostanu, zasad ostaje neriješena srednjovjekovna misterija.
Grobnice tijekom stoljeća više puta ponovno korištene
Još jedna grobnica potpuno je srušila dosadašnje pretpostavke povjesničara. Stručnjaci su bili uvjereni da se u njoj nalazi slavni vitez Artau de Foces. No nakon otvaranja pronašli su posmrtne ostatke dviju odraslih žena i troje dojenčadi. Jedna od žena još je uvijek imala vidljive ostatke spletene kose. Od viteza nije bilo ni traga.
Istraživanje je otkrilo i širu sliku života u samostanu. Pokazalo se da su ondje često pokapane starije žene iz viših društvenih slojeva. Također je utvrđeno da su grobnice tijekom stoljeća više puta ponovno korištene. Među nalazima su pronađeni ostaci tekstila, svijeće, vrpce te aromatične i ljekovite biljke koje su bile važan dio pogrebnih obreda u 14. stoljeću.
Tajne samostana Pedralbes
Znanstvenici planiraju pomoću DNK analize utvrditi identitet pokopanih osoba, njihove moguće rodbinske veze i podrijetlo. Nadaju se da će tako bolje razumjeti društvo srednjovjekovne Katalonije, položaj žena i pogrebne običaje toga vremena.
Kako ističu istraživači, najveći izazov u narednom razdoblju bit će povezati sva dosadašnja otkrića u cjelovitu povijesnu priču. Ne žele saznati samo tko su bili ljudi pokopani u samostanu, nego i kako su živjeli, kako su umrli i kako ih je njihovo društvo pamtilo.
Sedam stoljeća nakon smrti kraljice Elisende, samostan Pedralbes i dalje skriva tajne koje povjesničari tek počinju otkrivati.
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