Objavljena lista 10 najpopularnijih filmova na Netflixu: Prvi ima više od 325 milijuna pregleda

Obiteljski odmor pretvara se u potragu za odgovorima kada misteriozni nestanak električne energije pogodi cijelo područje. Likovi koje tumače Julia Roberts i Ethan Hawke suočavaju se s nizom neobjašnjivih događaja dok pokušavaju shvatiti što se zapravo događa. Psihološki triler s elementima apokalipse, temeljen na romanu Rumana Alama, pogledan je više od 143 milijuna puta.