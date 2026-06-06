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Objavljena lista 10 najpopularnijih filmova na Netflixu: Prvi ima više od 325 milijuna pregleda
Netflix je jedna od najpoznatijih platformi za gledanje filmova i serija, a nedavno je objavljena i lista najpopularnijih filmova na toj platformi.
Publika najčešće reagira na zanimljivu priču, neizvjesnost, upečatljive likove i sadržaj o kojem se govori još dugo nakon gledanja. Upravo takvi naslovi završavaju među najgledanijim filmovima na platformi.
Lista se formira na temelju broja pregleda koje filmovi ostvare diljem svijeta tijekom prva 93 mjeseca prikazivanja, piše Tudum, a prenosi Nova.rs. U nastavku donosimo deset ostvarenja koja su privukla najveću pozornost korisnika Netflixa.
10. War Machine (Ratni stroj)
Deseto mjesto pripada znanstvenofantastičnom vojnom trileru u kojem Alan Ritchson glumi vojnog inženjera koji pokušava postati pripadnik elitne postrojbe američke vojske. Tijekom završnog dijela obuke kandidati nailaze na smrtonosnu izvanzemaljsku prijetnju te moraju udružiti snage kako bi preživjeli. U filmu se pojavljuju i Dennis Quaid, Stephan James i Jai Courtney. Ovo ostvarenje iz 2026. godine zabilježilo je oko 139 milijuna pregleda.
9. The Gray Man (Sivi čovjek)
Akcijski spektakl inspiriran romanima Marka Greaneyja prati agenta CIA-e koji dolazi do povjerljivih informacija zbog kojih postaje meta međunarodne potjere. Ryan Gosling tumači glavnu ulogu, dok Chris Evans glumi nemilosrdnog protivnika kojemu je zadatak eliminirati ga. U glumačkoj postavi nalaze se i Ana de Armas, Regé-Jean Page i Billy Bob Thornton. Film braće Russo iz 2022. godine prikupio je također više od 139 milijuna pregleda.
8. Leave the World Behind (Ostavite svijet iza sebe)
Obiteljski odmor pretvara se u potragu za odgovorima kada misteriozni nestanak električne energije pogodi cijelo područje. Likovi koje tumače Julia Roberts i Ethan Hawke suočavaju se s nizom neobjašnjivih događaja dok pokušavaju shvatiti što se zapravo događa. Psihološki triler s elementima apokalipse, temeljen na romanu Rumana Alama, pogledan je više od 143 milijuna puta.
7. Back in Action (Povratak u akciju)
Cameron Diaz i Jamie Foxx glume bivše obavještajce koji su godinama živjeli mirnim obiteljskim životom. Međutim, nakon što njihova prošlost izađe na vidjelo, prisiljeni su vratiti se starim navikama i ponovno zakoračiti u svijet špijunskih operacija. Akcijska komedija iz 2025. godine ostvarila je približno 147 milijuna pregleda.
6. Bird Box (Kutija za ptice)
U svijetu pogođenom neobičnom pojavom koja ljude tjera na samouništenje, jedini način opstanka jest izbjegavanje pogleda na nepoznatu prijetnju. Sandra Bullock glumi majku koja pokušava zaštititi svoju djecu i pronaći sigurno utočište. Ovaj postapokaliptični triler iz 2018. godine privukao je više od 157 milijuna gledatelja.
5. The Adam Project (Projekt Adam)
Glavni junak, kojeg glumi Ryan Reynolds, dolazi iz budućnosti i spletom okolnosti završava u vremenu svoje mladosti. Kako bi spriječio katastrofalne posljedice putovanja kroz vrijeme, mora surađivati sa svojom mlađom verzijom. Film kombinira znanstvenu fantastiku, avanturu i obiteljsku priču te je ostvario oko 157,6 milijuna pregleda.
4. Don't Look Up (Ne gledaj gore)
Dvoje znanstvenika pokušava upozoriti svijet na golemi komet koji juri prema Zemlji, ali nailaze na ravnodušnost politike, medija i javnosti. Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence predvode glumačku postavu ove satirične komedije koja na duhovit način kritizira suvremeno društvo. Film je zabilježio više od 171 milijun pregleda.
3. Carry-On (Ručna prtljaga)
Radnja ovog napetog trilera odvija se u zračnoj luci tijekom blagdanske gužve. Djelatnik sigurnosti nalazi se pod pritiskom nepoznatog čovjeka koji ga prisiljava na donošenje odluka s potencijalno katastrofalnim posljedicama. Taron Egerton nosi glavnu ulogu, dok Jason Bateman glumi jednog od ključnih antagonista. Film iz 2024. godine prikupio je oko 172 milijuna pregleda.
2. Red Notice (Crvena tjeralica)
Spoj akcije, humora i kriminalističke priče donio je veliki uspjeh ovom filmu. Dwayne Johnson glumi agenta FBI-a, Ryan Reynolds vrhunskog kradljivca umjetnina, dok Gal Gadot tumači tajanstvenu kriminalku poznatu kao Biskupica. Njihova igra mačke i miša privukla je više od 230 milijuna pregleda diljem svijeta.
1. KPop Demon Hunters (K-pop: Lovci na demone)
Na vrhu liste nalazi se animirana avantura koja spaja svijet popularne glazbe i nadnaravnih borbi. Tri članice megapopularne grupe HUNTR/X vode dvostruki život – dok pred publikom nastupaju kao glazbene zvijezde, potajno štite svijet od demonskih sila. Kada se pojavi nova prijetnja prerušena u popularni muški bend, započinje borba za opstanak svijeta. Film iz 2025. godine postao je apsolutni rekorder s više od 325 milijuna pregleda.
Ovih deset naslova pokazuje koliko su različiti žanrovi zastupljeni među najvećim Netflixovim hitovima – od akcije i trilera, preko znanstvene fantastike pa sve do animiranih avantura. Ipak, zajedničko im je jedno – uspjeli su privući golemu publiku diljem svijeta.
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