Pizza za pet eura, pivo za tri, prekrasne plaže i bez velikih gužvi. Turisti otkrivaju "europske Maldive"

Mnogi je danas nazivaju i "europskim Maldivima", ponajviše zbog tirkiznog mora, slikovitih uvala i osjetno manjih gužvi u usporedbi s nekim od najpopularnijih mediteranskih destinacija. Britanski novinar Tom Chesshyre, koji je posjetio Tiranu i Drač, za Daily Mail opisao je zašto ova balkanska država privlači sve veći broj posjetitelja iz cijele Europe, piše Metropolitan.si.