nova zvijezda Mediterana
Pizza za pet eura, pivo za tri, prekrasne plaže i bez velikih gužvi. Turisti otkrivaju "europske Maldive"
Dok brojni turisti i dalje ljetovanje planiraju u Grčkoj, Hrvatskoj ili Italiji, sve više putnika okreće se Albaniji, zemlji koja se posljednjih godina prometnula u jednu od najbrže rastućih turističkih destinacija u Europi.
Zahvaljujući povoljnim cijenama, atraktivnoj obali i sve razvijenijoj turističkoj infrastrukturi, Albanija je ove godine među najtraženijim odredištima za one koji žele pristupačan odmor na Mediteranu.
Mnogi je danas nazivaju i "europskim Maldivima", ponajviše zbog tirkiznog mora, slikovitih uvala i osjetno manjih gužvi u usporedbi s nekim od najpopularnijih mediteranskih destinacija. Britanski novinar Tom Chesshyre, koji je posjetio Tiranu i Drač, za Daily Mail opisao je zašto ova balkanska država privlači sve veći broj posjetitelja iz cijele Europe, piše Metropolitan.si.
Tirana među najpovoljnijim europskim prijestolnicama
Prema istraživanju Post Office City Costs Barometera za 2026. godinu, Tirana se ubraja među najjeftinije europske prijestolnice za turiste.
Ulaznica za poznati amfiteatar stoji tek oko 2,7 eura, dok se ulaz na opernu predstavu može pronaći za nešto više od četiri eura. Većina muzeja također je vrlo pristupačna, s cijenama ulaznica od oko sedam eura.
Večera od tri slijeda uz vino u kvalitetnom restoranu tradicionalne albanske kuhinje najčešće stoji manje od 30 eura, a povoljan je i smještaj. Noćenje u dvokrevetnoj sobi dobrog hotela u Tirani u prosjeku iznosi oko 76 eura, što je znatno manje nego u mnogim drugim europskim metropolama.
Plaže koje osvajaju posjetitelje
Osim niskih cijena, Albanija privlači i raznolikošću svoje obale. Zemlja ima više od 360 kilometara obale uz Jadransko i Jonsko more, a albanska rivijera smatra se jednom od najljepših na Balkanu.
Među najpopularnijim destinacijama nalaze se Ksamil, Himara, Dhërmi i Saranda, mjesta poznata po kristalno čistom moru i bijelim šljunčanim plažama. Veliku pozornost turista privlači i prirodni fenomen Syri i Kaltër, odnosno Plavo oko, jedan od najpoznatijih i najfotografiranijih prirodnih lokaliteta u zemlji.
Posebno se ističe i gostoljubivost lokalnog stanovništva. Tradicionalni albanski koncept „besa“, koji naglašava poštovanje, povjerenje i pomoć gostima, često ostavlja snažan dojam na posjetitelje.
Drač nudi povijest i niske cijene
Samo nekoliko desetaka kilometara od Tirane nalazi se Drač, jedan od najvažnijih albanskih obalnih gradova. Zbog blizine glavnog grada i povoljnog prijevoza, popularan je izbor za jednodnevne izlete.
Povratna autobusna karta između Tirane i Drača stoji nešto više od tri eura. Grad se može pohvaliti bogatom poviješću koja seže u rimsko doba, a među glavnim atrakcijama nalaze se antički amfiteatar, venecijanska kula, duga pješčana plaža i živahna šetnica uz more.
Ni ovdje cijene ne odstupaju od albanskog prosjeka. U restoranima u blizini venecijanske kule pizza se može pronaći već za pet eura, dok čaša lokalnog piva Korça stoji nešto više od tri eura.
Sve ozbiljniji konkurent mediteranskim velesilama
Turistički stručnjaci procjenjuju da će Albanija i ove godine biti među najtraženijim odredištima za putnike koji žele povoljniji odmor uz more. Spoj pristupačnih cijena, bogate povijesti, kvalitetne gastronomije, atraktivnih plaža i sve bolje infrastrukture privlači sve veći broj gostiju.
Kako zaključuje britanski novinar Tom Chesshyre, Albanija više nije skriveni balkanski dragulj poznat samo upućenima. Sve više postaje ozbiljna konkurencija etabliranim mediteranskim turističkim destinacijama, pritom zadržavajući ono što je na mnogim popularnim odredištima danas teško pronaći – autentičnost i znatno manje gužve.
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